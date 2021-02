Tom Hardy y Gareth Evans, combinación explosiva: Netflix se queda el nuevo thriller de acción del director de 'The Raid'

Si eres amante del mejor cine de acción contemporáneo, tal vez necesites tomar asiento y tener un vaso de agua a mano, porque Netflix acaba de anunciar un proyecto que acaba de situarse automáticamente en el puesto número uno de mis prioridades cinematográficas: se titula 'Havoc', estará escrito, dirigido y producido por Gareth Evans, y contará nada menos que con Tom Hardy en el papel protagonista.

Según informa Deadline, el largometraje forma parte del acuerdo que el responsable de esas dos catedrales del cine de artes marciales tituladas 'The Raid' y 'The Raid 2: Berandal' ha firmado con el gigante del streaming, y que le tendrá ocupado produciendo y realizando películas para el estudio durante los próximos años.

'Havoc' estará coproducida por la siempre interesante XYZ Films, One More Productions y por Severn Screen a través de Ed Talfan, que ya trabajó con Evans en el salvaje quinto episodio de la igualmente fantástica 'Gangs of London' y en 'El apóstol', la primera producción de Evans con Netflix protagonizada por Dan Stevens.

Por le momento no han trascendido más detalles ni fechas potenciales para el inicio de la producción de el filme. Lo que sí sabemos es que su historia se ambientará tras una venta de drogas sale mal, y seguirá la historia de un detective que deberá luchar a través de los bajos fondos criminales para rescatar al hijo de un político mientras descubre una red de corrupción y conspiración que afecta a toda la ciudad. Música para mis oídos.