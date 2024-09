Los villanos de Batman están de moda. Tras 'Joker' y 'El Pingüino', DC Studios pone en marcha una película sobre Bane y Deathstroke

Cuando James Gunn y Peter Safran tomaron el control de la nueva y flamante DC Studios, dejando atrás el caos sin pies ni cabeza que reinó durante y después del colapso del SnyderVerse, muchos pensamos que no volveríamos a ver anuncios, a priori, disparatados. Pues bien; parece que la nueva dirección creativa de la división audiovisual de la Distinguida Competencia no va a evitar que nos llevemos las manos a la cabeza mientras decimos: "Espera... ¡¿Qué?!".

Popurrí de villanos

Según informa The Hollywood Reporter en exclusiva, la gente de DC Studios ha dado luz verde al desarrollo de un guión de un largometraje que, sobre el papel, genera sudores fríos al recordar inevitablemente al universo de villanos de Spider-Man que Sony continúa explotando con dudosos resultados. Y es que el proyecto juntará a dos de los grandes antagonistas de Batman —y sus aliados— en la gran pantalla: Bane y Deathstroke.

La última vez que vimos en el cine a Bane, el gigante hasta arriba de esteroides que partió la espalda a Batman y que fue creado por Chuck Dixon y Graham Nolan a principios de los noventa, fue en un ya lejano 2012, cuando Christopher Nolan estrenó su irregular 'El Caballero Oscuro: La leyenda renace'. Por aquél entonces, el villano fue interpretado por un Tom Hardy que, eso sí, lucía imponente detrás de la máscara.

El paso de Deathstroke por el cine ha sido bastante más accidentado. A pesar de su participación en la genial película animada de 'Teen Titans Go!', el asesino creado por Marv Wolfman y George Perez, su trayectoria cinematográfica ha estado marcada por la malograda producción que iba a dirigir Gareth Evans —responsable de 'The Raid'— y por la también frustrada 'The Batman' dirigida por Ben Affleck. En ellas, Joe Mangianello hubiese repetido en el papel protagonista.

El proyecto, que está desarrollando Matthew Orton, escriba que participó en el libreto de 'Capitán América: Brave New World', se pone en marcha después de los notables resultados que están dando a Warner Bros. las producciones centradas en sus villanos; comenzando por la 'Joker' de Todd Phillips, que está a punto de estrenar su secuela, y terminando por una 'El Pingüino' que debutó el pasado 19 de septiembre con muy buenas sensaciones.

¿Llegará a materializarse? ¿Estaremos ante otra muestra de la maldición de 'Deathstroke'? ¿Se terminará guardando en un armario? Veremos cómo acaba la cosa.

