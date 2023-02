Will Smith volverá a repartir tortas en 'Bad Boys 4': en marcha una nueva secuela de su buddy movie con Martin Lawrence

Will Smith y Martin Lawrence estarán en una cuarta película en la exitosa franquicia de comedia de acción 'Bad Boys', cuyas dos primeras entregas se titularon 'Dos policías rebeldes' en España. Smith aparentemente como persona grata de nuevo a pesar de ese pequeño incidente en la ceremonia de los Oscar del año pasado, en el que dio un bofetón al actor Chris Rock, por el que ha pedido perdón en numerosas ocasiones.

Un nuevo comienzo

El actor usó con entusiasmo su Instagram para un nuevo video que lo mostraba conduciendo a la casa de Martin Lawrence para anunciar que una cuarto 'Bad Boys' ya está en camino, con un momento divertido en el que la pareja se da cuenta de que podría haber sido un error llamar a la última película 'Bad Boys for Life' (ya que 'Bad Boys 4 Life' realmente funcionaría para esta), es principalmente el actor emocionado quien anuncia a los fans sobre lo que en realidad están anunciando.

La cuarta película también verá el regreso de los directores Adil El Arbi y Bilall Fallah, quienes supervisaron esa última película antes de su fiasco con 'Batgirl', que terminó siendo una de las pocas estrenadas en 2020 antes de la pandemia entrante y haciendo más de 426 millones de dólares en todo el mundo. Así que, por supuesto, Sony y el productor Jerry Bruckheimer van a intentarlo de nuevo.

'Bad Boys For Life' tuvo a unos Mike (Smith) y Marcus (Lawrence) ya maduros abordando su último caso, un dúo de narcotraficantes, madre e hijo que resultó ser una amenaza peligrosa. Todavía no se sabe nada sobre a qué se enfrentarán los policías esta vez, pero el guión vendrá firmado por Chris Bremner, repitiendo tras 'For Life'. Buenas para los directores, que además de su película saboteada en DC también han trabajado en episodios de 'Ms. Marvel', una serie considerada el mayor fracaso del UCM.