La isla de las tentaciones 5: las imágenes de la primera hoguera dejaron a Javi al borde de la taquicardia

Anoche fue la segunda gala de La isla de las tentaciones y, entre alarmas y solteros VIP, finalmente tuvo lugar la primera hoguera . Sandra Barneda se sentó frente a los concursantes y les enseñó las imágenes de las últimas fiestas, que afectaron especialmente a Javi.

"Ya duermo solo"

La hoguera es ese momento de La isla de las tentaciones en el que la presentadora enseña a los concursantes qué han hecho sus parejas cuando no están delante. Después de un primer episodio para que se situaran en el concurso, el evento no se ha hecho de rogar y comenzó en el último tramo del segundo episodio.

A quien le tocó estrenar la hoguera fue a Javi, a quien Sandra preguntó por su progreso en la isla. Javi comentó que se siente muy orgulloso en su evolución a ser menos dependiente emocionalmente de Claudia, porque ha podido hablar con chicas y ya duerme solo (a Samuel le cayó una lagrimita mientras escuchaba esto, seguro).

Enseguida llegó el temido momento: ver en la tablet qué ha hecho Claudia cuando Javi no miraba. Si bien la aparición de más ex de su novia fue algo que, más o menos, supo llevar bien, no fue así con los sobeteos que vinieron después.

Entre algunos de los juegos que si dieron en la fiesta de Villa Playa, hubieron besos en la mejilla, lametones, pasarle un hielo por todo el cuerpo e imitar el baile de Rauw Alejandro con ella tumbada en el suelo: "¡La tumba todo el mundo!" se quejó Javi.

Las imágenes alteraron a Javi, que "por fuera parecía encajarlo bien pero por dentro no lo estaba", aunque afirmó que "seguía confiando en Claudia". Sandra le dijo que todavía quedaban más imágenes por ver de ella... y que ya las verían en otro momento.

De momento, solo hemos podido ver el inicio de esta primera hoguera y aún quedaría saber cómo afrontarán los otros concursantes la visualización de las imágenes sobre su pareja. La isla de las tentaciones emite su gala principal los miércoles a las 22:50 en Telecinco y su debate los lunes a las 22:45 en Cuatro.