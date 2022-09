La isla de las tentaciones aparta a 'La esposa' y triunfa en Telecinco pero la chispa de las audiencias sigue sin encender la llama

Ante el estreno de la última temporada de La isla de las tentaciones, la programación entre Telecinco y Antena 3 se ha convertido en un auténtico campo de batalla. Una de las intrigas de la noche era saber quién se alzaría con el share más alto y Telecinco terminó siendo líder, aunque marcándose un mínimo histórico de espectadores.

Un éxito relativo

Telecinco arrastra desde hace un tiempo una tendencia a la baja en las audiencias que ha aprovechado Antena 3. La cadena de Atresmedia ha conseguido alzarse con el liderazgo de audiencias, lo que ha llevado a que Mediaset replantee su parrilla en más de una ocasión.

La semana pasada, Antena 3 programó la serie 'La esposa' para competir directamente con 'Pesadilla en El Paraíso' y salió ganando. Esta semana repitió jugada pero contra un rival mayor: la temporada 5 de La isla de las tentaciones. Telecinco se lo jugaba todo adelantando el estreno de su última esperanza para levantar las audiencias... y le salió bien, aunque relativamente.

En cuanto a la cuota de share que consiguió La isla, sin duda salió victoriosa con un 20.5%. Fue líder de la noche en comparación con 'La esposa' (que bajó ligeramente de 17,5% a 16,4%), dato que es ciertamente positivo en el historial reciente de Telecinco (donde la única capaz de romper la mala racha ha sido la Eurobasket).

No obstante, si entramos a comparar cifras, el logro no es tanto como parece. Por un lado, hay que tener en cuenta que La isla no coincidió todo el rato con 'La esposa' en la misma franja puesto que comenzó y acabó más tarde. La diferencia de share entre ambas es menor cuando cogemos la cifra del momento en que coincidieron en la parrilla (18% la primera frente al 16,4% de la segunda).

Por otra parte, si bien la cuota de audiencias es alta, ese 20,5% en realidad equivale a 1.613.000 de espectadores, que queda muy por debajo de la cantidad de espectadores de los estrenos de ediciones anteriores (con un mínimo de 1.866.000).

Así pues, si bien Telecinco puede apuntarse un tanto en esta ocasión (que no hubiera debate debería darles la pista de que no es un reclamo para el público), se ha quedado en algo mucho más modesto dentro de la trayectoria de este formato.

Lo que nos preguntamos ahora es: ¿se mantendrá el éxito de La isla de las tentaciones la semana que viene? ¿Irá ganando espectadores o se irá desinflando poco a poco? ¿Qué elegirá Antena 3 para contraprogramar, ahora que se le ha acabado la serie italiana? Estaremos atentos.