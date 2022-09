'Masterchef Celebrity 2022' arrancó con una pedida de mano y eliminó al peor chorizo

'Masterchef Celebrity' abrió sus puertas anoche con su temporada 7, precediendo a la esperada gala de los Emmy y sacando a 'Mapi' de la programación de los lunes. El reality culinario presidido por Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz destacó con una propuesta de matrimonio y terminó con una bronca entre dos concursantes.

Los concursantes de esta edición son Norma Duval, Ruth Lorenzo, Patricia Conde, Lorena Castell, Xavier Deltell, Eduardo Rosa, Emmanuel Esparza, Manu Baqueiro, Fernando Andina, Pepe Barroso Jr, Daniela Santiago, María Zurita, María Escoté, Nico Abad e Isabelle Junot.

¡A cocinar!

Nada más comenzar, los participantes ya tuvieron que hacer frente a la Caja Misteriosa y realizar un cocinado con muy pocos ingredientes, prueba en la que destacaron Manu Baqueiro, Lorena Castell y Xavier Deltell.

La prueba de exteriores fue en Segovia y consistió en realizar un menú de cuatro platos para 100 comensales, diseñado por los chefs Álvaro Castellanos e Iván Morales. Los concursantes se dividieron por equipos, liderados por Manu y Ruth, y cada uno tenía que cocinar dos platos del menú (entrante y primer plato, segundo plato y postre).

Los jueces destacaron en esta prueba el buen hacer de Lorena y todo el equipo azul se salvó de la expulsion. Esto terminó desembocando en una de las primeras riñas de la edición, entre Lorena y Norma, la cual ponía en tela de juicio su liderazgo.

No obstante, las tensiones se compensaron con la inesperada pedida de mano de Xavier Deltell a María Zurita. "Ha surgido el amor ya, tan rápido" bromeaba Samantha y Xavier no ha escatimado en teatralidad, hincando la rodilla ante la prima del rey.

En la prueba de eliminación, que contó con la visita de la ex concursante Rossy de Palma, se enfrentaron Daniela, Patricia, Isabelle, Eduardo, Fernando, Ruth y Emmanuel. Debían realizar un plato con chorizo para poder salvarse y, al final, los bombones de chorizo de Emmanuel obtuvieron el peor resultado.

Así pues, Emmanuel es el primer concursante eliminado de esta temporada 7: "Me he dejado el alma, creo que es de los platos que más he peleado en mi vida pero es lo que hay. Os deseo mucha suerte a todos" se ha despedido el actor.

La temporada 7 de 'Masterchef Celebrity' se emite todos los lunes a las 22:00 en La 1.