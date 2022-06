"Van a por mí": una de las concursantes más fuertes de 'Masterchef 2022' se queja de favoritismos y acaba salvándose por los pelos

Aunque la semana pasada no hubo 'Masterchef', esta vuelve todo a la normalidad. El concurso presidido por por Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz enfrentó a sus concursantes a retos como hacer una tarta nupcial o un menú con productos ecológicos, y también hubo acusaciones de favoritismo por parte de una de las concursantes.

¿Es una tarta?

La primera prueba contó con las visitas de dos ex concursantes: Amelicius (temporada 9) y Ana Iglesias (temporada 8). Los aspirantes tuvieron que hacer una tarta nupcial por parejas, con resultados bastante desastrosos. Jordi Cruz se quejó de que la prueba no debería haber sido complicada para ellos, al contar con la ventaja de trabajar de dos en dos y contar la receta: "Lo que habéis hecho, no tiene nombre". Al final, la pareja ganadora fue la de Jokin y Luismi.

Para la prueba de exteriores, los dos equipos tenían que hacer sendos menús con produtos ecológicos. Aún hay más: ambos grupos estarían capitaneados por dos miembros del jurado, Jordi y Pepe, que les darían indicaciones a ciegas, sin ver lo que estaba haciendo su equipo.

El caos volvió a reinar durante el desafío, destacando a Verónica, que apagó el horno antes de tiempo y, cuando se le preguntó por ello, contestó: "Jordi me ha metido mucha caña y encima lo está disfrutando". En la valoración, el juez se mostró decepcionado con sus palabras: "El postre exigía delicadeza, precisión y sensibilidad" puntualizó. "Para mí ha sido una apuesta personal de confianza y para ti ha sido un van a por mí".

El ganador de la prueba fue Jokin mientras que los delantales negros se entregaron a Claudia, María Lo, Verónica y Yannick. En la eliminación, tuvieron que replicar el poulet de Bresse en vessie del chef Paul Bocuse. El plato supuso una alta dificultad hasta para Jordi, que decidió meterse también en las cocinas a elaborar el plato. Sufrió un contratiempo y tuvo que rehacerlo desde el principio: "¿Qué haces, desesperarte? ¡No, seguir cocinando!".

Verónica, confiando en sus posibilidades, decidió no entregar el pin de inmunidad, a pesar de las dificultades. "No vayas de flipada" le advirtió Florentino Fernández, invitado de la temporada 5 de 'Celebrity'. Al final, verónica se salvó por los pelos, ya que el jurado no alabó su plato y estuvo a punto de expulsarla.

El aspirante que no continúa en las cocinas de #MasterChef10 es Yannick.



El concursante eliminado fue Yannick, que se despidió del concurso con unas palabras optimistas: "Prefiero quedarme con lo positivo que centrarme en lo que no pudo ser (...). Como persona, nunca dejas de aprender. La cocina es muy bonita y me gustaría dedicarme a ella en algún momento".

La temporada 10 de 'Masterchef' se emite todos los lunes a las 22:00 en La 1.