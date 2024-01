Andrea y Álvaro rompen y abandonan La isla de las tentaciones 7 tras la hoguera de confrontación. "Los gatos me los llevo, te vas a quedar solo"

Al abandono de Alba y Rober en la primera gala, muy pronto se ha sumado otro: Andrea se marchó de su villa, cabreada con Álvaro, y tuvieron una hoguera de confrontación que culminó con su ruptura y su marcha de La isla de las tentaciones.

"Me alegro de haberme dado cuenta con 18 años"

Andrea llevaba hecha un furia desde el momento en que Álvaro recibió la guirnalda de Mónica, su soltera favorita. Por eso, se marchó de Villa Montaña y se convocó la hoguera de confrontación con su pareja. La malagueña demostró que no venía en son de paz rompiendo la pulsera que él le regaló nada más entrar.

"He jugado pero siempre desde el respeto" intentó apaciguarla Álvaro. "Me has perdido. Los gatos me los llevo, te vas a quedar solo, para traer a todas las que quieras" le aclaró ella antes de ver las pruebas del delito.

Ambos vieron las imágenes de Álvaro bailando con Mónica, diciéndole que le podía "hacer caer", dejando que le lamiera nata del brazo y perreándole la cara: "Qué asco me das. ¿Meterte el culo en la cara de una no es asco?".

Sandra Barneda les pidió "que hablaran con el corazón" y Álvaro se puso lacrimógeno, diciéndole que pensaba en ella todos los días, cuando se levantaba por las mañanas, miraba su foto y olía su colonia: "Y te ibas con la mosquita muerta" le escupió Andrea.

"No va a haber nada en el futuro, te lo has cargado todo y no sabes lo que me alegro de haberme dado cuenta con 18 años" le dejó claro ella a su pareja desde hace 2 años. Andrea llegó a la conclusión de que algún día le perdonaría, pero no volverían a ser pareja: "Mi relación no es sana". Así que, finalmente, decidió abandonar sola la isla y poner fin a lo suyo con Álvaro.

