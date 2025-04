Dulceida hace las paces con David Broncano y explica por qué le caía mal. "Me sentó fatal. Te hice la cruz"

Dulceida visitó anoche 'La revuelta' para promocionar la nueva temporada de su reality. La influencer decidió hacer las paces con David Broncano, al que había "hecho la cruz" por un comentario que hizo en 'La resistencia' hace ya tiempo.

"La verdad es que está feo"

David Broncano presentó el lunes 31 de marzo a Dulceida. La influencer se cachondeó de que "no estuviera muy puesto" en el tema de creadores de contenido y le trajo un regalo al presentador: un cuadro de Broncano embarazado, emulando el póster de su reality. "Es chocante porque es un concepto biológico nuevo. Me da pena que me hayan tapado los pechos, porque tengo un pectoral muy bueno" se rio él.

"Vengo aquí y hacemos las paces" comenzó Dulceida antes de firmarle una dedicatoria en el póster. "Nunca llegué a saber a qué venía" admitió Broncano respecto a esa trama, que empezó en 2020, cuando la influencer dijo en 'Zapeando' que el presentador le caía mal:

"Ahora lo veo una gilipollez pero en ese momento me sentó fatal. Acababas de empezar y yo nunca había visto el programa. Dijiste: 'Esto es como si ahora Dulceida se muere, no le importa a nadie'. Yo te hice ya la cruz y me preguntaron en un programa por famosos que me cayeran mal y pensé que te la iba a devolver".

"¿Qué cosas dices, tronco?" le echó en cara Grison y Broncano puso una sonrisa de arrepentimiento: "No me acuerdo de la frase pero estaría dentro de algún chiste. La verdad es que está feo". "Empecé a ver el programa, me empezaste a caer bien. Luego me llamaste cuando Laura (Escanes fue a 'La resistencia'), no lo cogí porque no podía. Pero pensé que eras majísimo" continuó ella.

Finalmente, Dulceida le escribió la dedicatoria de "APS" (Amigos Para Siempre) en el cartel, y Broncano se disculpó escribiéndole en la otra esquina del póster: "Lo siento, vols ser la meva nova amiga?". "Sí, quiero" contestó ella entre risas, y enterraron el hacha de guerra con un abrazo.

