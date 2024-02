Efectivamente, ha habido sexo en 'Operación Triunfo 2023' y la propia Denna lo confirma

Lleva pasando desde el primer 'Operación Triunfo'. Metes a gente joven, talentosa, guapa y con la adrenalina a tope en una casa, no les pones cámaras en los baños ni en las habitaciones... ¿Qué crees exactamente que va a pasar? La propia Chenoa, presentadora de la última edición, sabe perfectamente lo que es tener sexo en la Academia, porque su primera vez con David Bisbal ocurrió allí mismo. De hecho, ni siquiera fue la única de esa edición: David Bustamante y Gisela también tuvieron lo suyo y los exconcursantes han afirmado que hubo "mucho sexo" en general. Y con los años, los triunfitos no han parado precisamente.

Sexo entre micros

Denna, la que fue tercera expulsada de 'Operación Triunfo 2023', ya ha afirmado en el podcast 'La aldea' que en el mes que estuvo dentro de la Academia hubo sexo dentro de la habitación conjunta. Eso sí, no ha soltado nombres, entre otras cosas porque, aparentemente, ni siquiera se enteró y le ha llegado de oídas: "Pero no es tanto, te lo juro que no es tanto. Yo nunca he escuchado nada. Me consta que ha habido y yo nunca he escuchado nada".

La presentadora del podcast, Alejandra Castelló, que ha estado dentro de la Academia, afirmaba que, con las literas tan juntas, algo tienes que notar sí o sí. "A mí no me tocó", respondió Denna, quién sabe si mintiendo o encubriendo. Hay que recordar que de esta edición tan solo ha salido una pareja oficial (Juanjo y Martin) mientras que otras solo se han ido rumoreando entre los lodazales de Twitter y TikTok.

En su día, Amaia y Alfred también tuvieron relaciones dentro de la edición de 2017 y Samantha, de 2020, confesó que ella misma había tenido sexo con Flavio el año que le tocó. Vamos, que cuando anuncien la próxima edición, alguno se va a montar su propio Erasmus musical.

