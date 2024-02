'First Dates': la soltera de Burguillos alucina al saber que su cita es virgen. "Toco la flauta travesera"

Si no surge la chispa, poco hay que hacer en 'First Dates'. Enrique quiso conquistar a Paola tocándole una canción con la flauta, pero ella no podía sacarse de la cabeza en ningún momento que él era virgen.

Like a virgin

Enrique tiene 23 años, estudia Ingeniería de diseño industrial y vive en Galapagar (Madrid). "Soy un alma de señor en un cuerpo de joven" se definió y vino acompañado de su inseparable flauta: "Toco la flauta travesera, la trompa y la trompeta". Contaba que sus amigos le llaman"el Barroco".

Paola viene desde Burguillos (Toledo), tiene 21 años y estudia Filología hispánica. Dice que es una persona muy curiosa y que su chico ideal es alguien al que le guste hacer planes. Al entrar, Carlos Sobera le dio una caja con una nota inensa dentro y un corazón que había hecho Enrique con una impresora 3D: "Me parece excesiva" opinó.

Hablando de que a los dos les gustaba salir por ahí, Enrique le dijo que era un apasionado de la montaña y del arte, a lo que Paola contestó que le daban miedo las alturas y que no conocía mucho el "mundillo artístico".

A ella le chocó saber que tocaba la flauta, porque se esperaba más un músico de rock, pero cuando casi se cayó de la silla de la sorpresa fue al saber que él nunca se había acostado con nadie: "¿Eres virgen? Hostia puta". Para ella, el sexo era muy importante y se consideraba muy activa en el tema.

"Yo respeto todo pero no es lo que estoy buscando. No quiero enseñar a nadie" pensó ella. A Enrique le hizo gracia saber que su cita quería tener cuatro hijos: "Cuatro hijos es demasiado, no hay por dónde cogerlo". Pero lo que le catapultó hacia la 'friend zone' de Paola fue cuando le vió comerse las almejas con cuchillo y tenedor.

En el reservado, Enrique le tocó la canción de 'La Bella y la Bestia' con la flauta y Paola no sabía dónde meterse: "¿Cómo salgo de aquí?". Al final, aunque no lo pasaron mal en la cita, ninguno había sentido la chispa así que quedaron como amigos.

