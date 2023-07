'First Dates': la soltera de Madrid se siente incómoda ante los piropos de su cita. "No me meto la moto en la cama porque pesa mucho"

En la vida real, no podemos saber qué es lo que piensa realmente una persona durante una cita, pero en 'First Dates' estamos acostumbrados a ver señores piropeando como si no hubiera mañana y que luego piensen todo lo contrario. Al menos, el desagrado era mutuo.

El motorista fantasma

Antonio tiene 65 años, vive en Madrid y trabaja como empresario textil. El amor de su vida es su moto: "No me la meto en la cama porque pesa mucho". Sus hijas le dicen que, para su edad, está "muy apetecible". En las mujeres se fija primero en su físico, luego ya verá si le gusta su corazón.

Yolanda es ama de casa, tiene 55 años y también es madrileña. Nunca ha tenido problemas para ligar pero sí que se ha dedicado demasiado a sus hijos. A Antonio casi se le salieron los ojos de las órbitas al verla entrar: "Guapísima. ¡Qué mujer!". A ella no le gustó demasiado, aunque le pareció muy simpático.

Al mirarla más de cerca, a Antonio no le gustó tanto: no le convenció ni su cara ni su vestido, que le pareció anticuado. Además, consideraba que le hacía falta cuidarse más, en especial si se había planteado alguna vez ser modelo y dedicarse a la moda.

Aun así, la conversación estaba siendo agradable hasta que ella le contó que había tenido cinco hijos y Antonio le contestó: "Pues estás como para tener cinco más". Él se partía de risa y ella puso una sonrisa de compromiso: "Me incomodan esos comentarios".

Yolanda comentó que no le gustaban celosos y Antonio le respondió que solo era celoso con su moto. Fue entonces cuando se puso a hiperventilar, ya que ella reconoció no haber montado nunca en moto y ser una persona desordenada: "El desorden lo llevo fatal. Eso sí que no".

Finalmente, Yolanda decidió recharzarle porque no le encajaba físicamente: "Me gusta que tengan pelo, más altos y sin tatuajes". Antonio coincidió, ya que buscaba más a alguien entre 43 y 53 años (teniendo él sus sesenta y muchos). Él quiso despedirse con un pico amistoso pero ella casi se disloca el cuello esquivándolo.

