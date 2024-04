'First Dates', una soltera de Toledo cree que a su cita le falta músculo. "La vena del bíceps me va a reventar"

Hay solteros que vienen a 'First Dates' con el listón muy alto. Nagore buscaba a un tanque hecho persona y no le pareció encontrarlo en Sergio, que también era un apasionado del deporte pero no cumplía los estándares que ella esperaba.

Pasión de los fuertes

Nagore tiene 32 años, vive en Toledo y es entrenadora deportiva. Tras quitarse el abrigo, dejó a Carlos Sobera muy sorprendido al ver sus músculos: "Soy un terremoto, un huracán, no me achanta nada". Le contó que estaba sola porque "no encontraba nadie que le cuadrara en todo": "Soy una maniática del orden y la limpieza. No voy a estar con un cerdo".

Sergio tiene su misma edad, es entrenador personal y viene desde Madrid. Se define como "simpático y normal", y Nagore le gustó nada más verla: "Le ha salido la sonrisita de 'vaya tiparraca me han metido aquí'". Su pasión por el deporte le ganó su primer minipunto ante ella.

Comenzaron a hablar entusiasmados de cuántas horas al día se pasaban entrenando, aunque ella no tardó en poner mala cara al saber que él todavía vivía con sus padres: "No me gusta. Eso ya dice mucho de la persona. Chico, adiós".

Hablando de qué buscaban en una pareja, Sergio dijo que se fijaba en los ojos y Nagore fue muy clara: "Estoy fuerte y no busco un chico que le dé un guantazo y lo reviente". También chocaron en el tema de la comida, porque él dijo que era especialito y ella no vio con buenos ojos que no se acabara el plato: "¿De verdad no se lo come? Hasta la papilla de un bebé tiene más condimento".

Cuando Nagore se fue al baño, una de las gemelas se acercó a preguntarle a Sergio por la cita y él le dijo que creía que encajaban bien. Sin embargo, ella aprovechó para llamar a una amiga y confesarle sus impresiones: "No es mi tipo para nada. No está tocho como yo. Ahora mismo me estoy mirando al espejo y la vena del bíceps me va a reventar".

Después de concluir la conversación con un eructo, llegó el momento de tomar decisiones. Sergio concluyó que la cita había ido "mejor de lo que esperaba" y se mostró más que dispuesto a seguir conociéndola. Para su decepción, Nagore rechazó su propuesta: "Sé perfectamente lo que quiero y lo que no".

En Espinof: