'First Dates': el soltero de 92 años le cuenta a su cita sus rituales para mantenerse joven. "Me hago baños genitales"

Nunca es tarde para ponerse en forma, o de eso nos quiere convencer 'First Dates'. Pedro está orgullosísimo de matarse en el gimnasio para mantenerse en forma a sus casi 100 años y no está dispuesto a aceptar a alguien que no le siga el ritmo bailando chachachá.

The Old Man

Pedro tiene 92 años, está jubilado y vive en Mijas (Málaga). Pese a su edad, está como un roble y presume de subir las escaleras de tres en tres. Según cuenta, va todos los días al gimnasio y antes de entrar le da unas cuantas vueltas al campo de fútbol para entrar en calor, además de dos horas de pesas, 40 minutos de bicicleta y hora y media de abdominales.

Mercedes tiene 81 años, es malagueña y ama de casa. También se conserva bien para su edad, aunque ella prefiere tomarse las cosas con calma. Haciendo honor a su apodo de "reina del chachachá", se arrancó un baile nada más ver a Pedro y él se le unió.

La pobre casi acabó por los suelos después de que Pedro le diera más vueltas que a un dúrum: "Para bailar no hace falta hacer eso, tienes que sentir la música". Lo que sí le desencajó la mandíbula fue enterarse de su edad y alabó lo estupendo que estaba.

Mercedes pidió un vinito blanco pero Pedro optó por agua, que hay que cuidarse. El soltero le contó cómo evita los lácteos y la carne (especialmente, el pollo) y que se alimenta a base de fruta y verdura: "Los nutricionistas no tienen ni puta idea".

Pedro presumió de no haber entrado nunca en una farmacia y chasqueó la lengua con desaprobación por la falta de dinamismo de Mercedes en el baile del inicio de la cita. Tampoco mostró mucho interés cuando ella le habló de su amor por la música clásica, el arte y la arquitectura: "No sé cuánta musculatura tendrá, pero no me va".

Como colofón, Pedro le ha contado una de sus rutinas diarias para mantenerse en forma: "Abro el grifo del lavabo, meto un trozo grande de hielo, me cepillo todo el cuerpo y me doy baños genitales". Además, usa siempre calzoncillos pequeños y le encanta mirarse al espejo.

"Es el típico hombre español que se cree un modelo a seguir" suspiró Mercedes. Desde luego, Pedro no consideraba que su forma física estuviera a la altura de la de él: "Me gustan altas y delgaditas, y tú eres baja y ancha". Ella ha coincidido en que no le ha gustado lo que ha visto, porque ella esperaba un caballero.

