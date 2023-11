'First Dates': el soltero de Málaga reconoce que le encanta empotrar. "Me pone como un martillo percutor"

Los flechazos son habituales en 'First Dates'. Rubén cayó rendido nada más ver a Camila y no paró de recordárselo cada dos por tres. Sin embargo, intentó estar bastante comedido en el reservado para no asustarla con su fama de "empotrador".

Amor a primera vista

Camila es brasileña, vive en Barcelona, tiene 26 años y trabaja como modelo e influencer. Dice que le gusta ir arreglada siempre y que ahora quiere salir con un chico español porque los chicos brasileños son más celosos. Sorprendió a Carlos Sobera contándole que tenía ya tres hijos, los dos últimos de su expareja, que la dejó embarazada en la primera cita.

Rubén tiene su misma edad, es malagueño, trabaja como mozo de almacén y le apodan El Potro de Las Castañetas: "Porque no paro de empotrar". Su cita no entendía muy bien qué quería decir su apodo, pero a él le gustó mucho físicamente: "¡Menuda mujer!".

De hecho, él estaba tan entusiasmado que no paraba de piropearla cada dos minutos. También les hizo gracia descubrir que ambos tenían hijos: "Juntos tenemos una guardería en casa".

A ella le costaba un poco entenderle por su acento de Málaga y él le aseguró que no sería un problema vivir lejos porque con el coche podía ir cuando quisiera. Camila estaba impresionada ante tanta exaltación: "Le he dejado en shock, no esperaba una chica así, con el pelo azul".

Pese a que parecía que la cita estaba yendo bien, Camila se cerró en banda a que Rubén le diera un beso largo en el reservado, pero accedió a que le diera uno en la mejilla y él estaba que se subía por las paredes: "Me pone como un martillo percutor, como un terremoto".

Al final, ella se animó a darle un pico fugaz y también a concederle una segunda cita. Eso sí, tomándose las cosas con calma y siempre que él hablara más lento porque no le entendía la mayor parte de las veces

En Espinof: