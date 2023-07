'First Dates': el soltero de Quintanar no triunfa en su cita. "Me recuerda a Filemón, pero más gordito"

En esta cita 'First Dates' teníamos a las dos Españas: mientras que Jesús estaba convencidísimo de que le había tocado la lotería con su compañera de mesa, Lola no paraba de encontrar motivos para hacerle la cruz.

Verde que te quiero verde

Jesús es mecánico, tiene 48 años y es de Quintanar de la Orden (Toledo). Además de hablar maravillas de su pueblo, presume de ser accionista de su Club de Fútbol, de tener su propio olivar y de ser miembro de tres hermandades. Estuvo casado tres año pero al final su mujer se enamoró de otro.

Lola trabaja como camarera en Madrid y tiene 43 años. El mundo animal cambió su vida para siempre: "Yo no me comería un cadáver, así que no como animales". Buscaba una persona trabajadora y que se conforme con poco, aunque cuando Jesús le dijo que era guapa, ella no le devolvió el cumplido:"Me recuerda a Filemón, pero más gordito".

En la mesa, Jesús le contó que él cocinaba, hacía la colada y se ocupaba de las tareas del hogar, algo que no impresionó para nada a Lola: "Si espera que yo le ponga la lavadora, lo lleva visto". Por su parte, él estaba encantado de que le hubieran puesto con una chica tan maja.

Hablando de aficiones, descubrieron que a los dos les encantaba el terror. Jesús anunció orgulloso que tenía una colección de películas de Paco Martínez Soria y Lola puso los ojos en blanco: "Eso no me gusta, ya es muy antiguo". Tampoco le terminó de convencer a Lola que él dijera que se cuidaba, pero solo hacía cinco minutos de bici para ir al trabajo.

Ella le contó que es vegetariana y le enseñó que lleva las cenizas de su perro colgadas del cuello. A él le pareció estupendo y justo después le contó que él iba mucho a molinar familiar a freír chorizos y chuletas: "Si sigue así, me voy a enfadar" apostilló Lola.

En el Rasca del amor, les salió la pregunta de si harían un trío y Lola dijo que no lo haría si tuviera novio y Jesús contestó que no lo había hecho nunca. Él estaba encantado con la cita, pero ella decidió que no quería otra porque le veía muy verde.

