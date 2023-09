Mario Casas explicó en 'El hormiguero' cómo fue dirigir a su hermano en las escenas de sexo: "Me salió el boomer que llevo dentro"

Mario Casas y Óscar Casas visitaron anoche 'El hormiguero'. Los hermanos vinieron a presentar 'Mi soledad tiene alas', su nueva película juntos, y explicaron algunas curiosidades del rodaje y cómo fue rodar las escenas de sexo.

Momento Titanic

'El hormiguero' recibió a noche a los hermanos Casas. Ambos presentaron 'Mi soledad tiene alas', el debut de Mario Casas como director con Óscar interpretando el papel principal. La película ya se ha estrenado en cines y trata sobre un joven de barrio humilde y con sensibilidad de artista que se ve arrastrado a la delincuencia ante el retorno de su padre.

Sobre el rodaje de la película, Mario explicó que está protagonizada por actores no profesionales, a excepción de su hermano: "No me dejaban entrar en casa si no lo cogía a él" bromeó.

Óscar reconoció que le intimidaba trabajar junto a su hermano porque no quería defraudarlo e incluso le dio un ataque de ansiedad el primer día. Finalmente, superaron esas dificultades iniciales con mucho trabajo y Mario aseguró que, tanto Óscar como el resto del reparto, hicieron "un trabajo precioso".

Mario explicó que han pasado tres años y medio desde que escribió el guion y dedicaron casi dos meses a ensayar. Pablo Motos le preguntó a Óscar cómo fue ser dirigido por su hermano en las escenas íntimas y a los dos les dio un ataque de risa.

"Imagínate. Tú estás viviendo la cosa más intensa de tu vida con esa chica, un momento íntimo, y tu hermano empieza a gritar: ¡Máaaaas! ¡Más! ¡Agárrala! ¡Todo! ¡Se va todo! Y yo estaba ahí: ¿Qué está pasando? Esto no es real" explicó Óscar.

Mario añadió que, mientras rodaban la escena, de fondo se estaba escuchando la canción de 'Titanic' y que para él también fue muy incómodo porque tuvo que grabarlo metido en un baño: "Me salió el boomer que llevo dentro".

En Espinof |Las mejores películas españolas de 2022