'Masterchef 12' expulsó a su primera concursante en la gala de estreno menos vista de su historia. "Eso es lo que me ha destrozado"

Anoche se estrenó la temporada 12 de 'Masterchef'. El reality culinario de La 1 expulsó a Tessa en la prueba de eliminación y lideró la noche, pero anotó los peores datos de audiencia con una gala de estreno en su historia.

Primera expulsión

La gala 1 de la nueva temporada de 'Masterchef' reunió de nuevo a Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz, que concretaron los 16 mejores aspirantes entre los más de 50 del casting: Adriana, Alberto, Ángela, Celeste, Choco, David, Gonzalo, José, Maicol, María, Pilar, Pulga, Ramón, Samya, Tamara y Tessa.

Para la prueba de equipos se trasladaron a Barcelona y elaboraron un menú con características típicas de la gastronomía catalana. Finalmente, el equipo azul se enfrentó a la prueba de eliminación, en la que tenían que hacer un plato que les recordara a sus orígenes.

Tamara, Ramón y Tessa obtuvieron las peores valoraciones, y fue esta última quien terminó convirtiéndose en la primera expulsada de la edición: "Tenía tantas ganas de hacer todo tan bien que terminé bloqueándome. Me he boicoteado. He tenido muchos miedos todo el rato y al final eso es lo que me ha destrozado".

Audiencias de 'Masterchef'

La primera gala de la temporada 12 cosechó un 14.5% de share y 1.088.000 espectadores, datos suficientes para imponerse como líder de la noche del lunes 1 de abril, superando a 'Hermanos' (11.5% y 1.073.000) en Antena 3, 'Mental Masters' (8.4% y 896.000) en Telecinco, y la película de 'La teoría del todo' (4.9% y 447.000) en laSexta.

No obstante, estos datos deslucieron mirándolos en conjunto con los de temporadas anteriores, siendo la gala de estreno menos vista de la historia del reality, la única que apenas ha superado el millón de espectadores. Seguramente, no ayudó demasiado que comenzara más tarde y terminara a las 2:00.

