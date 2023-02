"Me hubiera gustado hacerlo". David Broncano explicó en 'La Resistencia' el motivo por el rechazó presentar el 'Benidorm Fest'

El pasado lunes 6 de febrero, 'La Resistencia' recibió a Inés Hernand como invitada. Durante el programa, David Broncano le reveló que estuvo a punto de presentar el 'Benidorm Fest' pero al final no lo hizo por motivos económicos.

"Te pegaba todo"

Poco después de la victoria de Blanca Paloma en la Gran Final, Inés Hernand acudió como invitada a 'La Resistencia', el programa de humor presentado por David Broncano en Movistar+.

En un momento dado del programa, Broncano le confesó que estuvo a punto de presentar el 'Benidorm Fest': "¿Tú sabes una información de esto? Lo puedo decir aquí, yo creo. ¿A ti te ha llegado que a mí me propusieron hacer esto?".

"¿El 'Benidorm Fest'?" preguntaba anonadada Hernand. "¡Ay, David! ¿Y cómo dijiste que no?". "Por dinero" concluyó Broncano. "No hubo acuerdo económico pero me hubiera gustado hacerlo".

"Te pegaba todo" bromeó Hernand. La presentadora del 'Benidorm Fest 2023' vino al programa a hablar del certamen. Comentó que había tenido menos polémica aunque "también la había visto menos gente" y describió Benidorm como "la capital de la diversidad europea".