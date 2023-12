'GH VIP 8' cabreó a Laura Bozzo al convertirla en la última expulsada a las puertas de la final. "No dependo de este concurso para comer"

Hoy se acaba (por fin) la temporada 8 de 'Gran Hermano VIP', pero anoche tuvo lugar la semifinal. El programa bajó su lista de finalistas a tres: Albert Infante, Naomi Asensi y Luitingo. Cuando Laura Bozzo se convirtió en la última expulsada, no se le sentó nada bien.

"Vine con un sueño y me equivoqué"

A solo un día de la final, Laura Bozzo y Naomi Asensi eran las dos finalistas que corrían riesgo de abandonar el barco a última hora. Marta Flich anunció que la audiencia había decidido finalmente que Laura fuera la última expulsada.

Algo que cabreó de sobremanera a la peruana que, tras conocer el veredicto, se levantó furiosa y quiso salir de la sala: "Nadie va a tocar mi ropa. No tengo nada que hablar. Ábreme la puerta. Necesito irme".

Pese a que sus compañeros fueron a despedirla, Laura no estaba de humor y así se lo dijo a Flich mientras hacía su maleta: "No quiero ver a nadie. A mí no me vuelven a ver en su vida". También cargó contra Carmen Alcayde: "Gracias a todos esos ataques, me destruyeron. ¡No me hables!".

Álex Caniggia intentó calmarla pero no tuvo mucho éxito. Cuando la presentadora volvió a conectar con ella, se despidió muy enfadada:

"No te preocupes, que yo tengo dónde ir. No dependo de este concurso para comer. Yo vine con un sueño y me equivoqué. Uno no puede volver a empezar a los 70 en un país extraño, donde te van a ver como una loca. Esto es un sueño estúpido. Gracias a todo el público, a veces perdiendo se gana. Yo soy ganadora en mi tierra, gracias y besos para América, perdón por haberme ido, pero ya regreso".

