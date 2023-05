"No es para estar orgullosos". 'Masterchef 11' sermoneó a los concursantes en su última expulsión

Hay veces que los jueces tienen que hilar muy fino para elegir entre dos platos muy buenos y otras es todo lo contrario: en la gala 18 de 'Masterchef 11', estaban todos los platos tan mal que les costó dar el nombre de Francesc como concursante expulsado.

"Hay que ponerse las pilas"

La residencia de ancianos Pinar de Aravaca (Madrid) fue el escenario de la prueba de exteriores de anoche. Los concursantes de 'Masterchef 11' se dividieron en dos equipos para elaborar un menú diseñado por la chef Pepa Muñoz, con cambio de cocina incluido en mitad del cocinado.

El equipo capitaneado por Claudia fue elegido como el mejor, mientras que Álex, Ana, Francesc, Jotha, Jorge Juan y Marta vistieron los delantales negros. El reto para salvarse de la eliminación era realizar un plato adaptado para personas con alergias e intolerancias alimenticias.

Los platos más decentes fueron los de Ana y Marta, mientras que el resto solo recibió malas palabras por parte de los jueces: "Hoy hemos pasado los platos por un tamiz muy fino. No es para estar orgullososos. Hay que ponerse las pilas" les instó Pepe Rodríguez.

Al final, optaron por Francesc para ser el próximo expulsado. "Estar en el concurso me ha encantado. Continuaré intentando cocinar y en un futuro ya veré lo que hago. Me lo he pasado genial, he disfrutado mucho estos dos meses" fueron sus últimas palabras.

