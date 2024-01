'OT 2023' resolvió la expulsión más reñida y Chenoa anunció novedades y nuevos nominados

Se va acercando la recta final de 'Operación Triunfo 2023' y anoche tuvo lugar la expulsión semanal: Violeta fue eliminada, Chiara se salvó y Bea y Cris se convirtieron en los nuevos nominados del programa.

Se acabó la inmunidad

Las dos nominadas de esta semana en 'Operación Triunfo' no lo tuvieron fácil para resolver cuál de las dos se iría definitivamente. Tras abrir la gala con sus actuaciones, Chenoa confirmó que Chiara se había salvado con un margen ajustado de 59,6%, suficiente para eliminar a Violeta de la competición.

La presentadora también anunció que, muy pronto, los concursantes de la edición celebrarían una sesión de firma de discos y también que la elección del favorito de la semana solo otorgaría inmunidad hasta la semana que viene. El más votado de esta semana fue Juanjo y, por los comentarios de Buika, eso le libró de optar a la nominación.

El jurado nominó a Bea, Cris, Lucas y Martin y, a la hora de elegir entre ellos, las profesoras salvaron a Lucas y los compañeros a Martin (en realidad, empató con Bea pero, al ser Juanjo el favorito, su voto valía doble). Eso dejó a Bea y Cris como los dos nuevos nominados de esta semana.

Actuaciones de la noche

La actuación grupal fue 'Just Can't Get Enough' de Depeche Mode, seguida del resto de números: Chiara con 'The Climb' (Miley Cyrus), Violeta con 'Blue lights' (Jorja Smith), Ruslana y Paul con 'Music Sessions, Vol. 45' (Ptazeta y Bizarrap), Juanjo con 'La nave del olvido' (José José), Naiara y Bea con 'Sweet but Psycho' (Ava Max), Martin con 'Tenía tanto que darte' (Nena Daconte), Álvaro Mayo con 'Please don't go' (KC and the Sunshine Band) y Cris y Lucas con 'Todo de ti' (Rauw Alejandro).

