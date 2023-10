"Ya se te ha pasado el amor, cabrito". 'Masterchef Celebrity 8' expulsó a un concursante por segunda vez

Octava gala de 'Masterchef Celebrity', en la que mandaron a casa al que hizo la peor tarta: Miguel Diosdado pasó de haber sido repescado hace un par de galas a convertirse de nuevo en el concursante expulsado.

Mamma mia!

La primera prueba de 'Masterchef Celebrity' fue la de los robos, en la que Daniel Illescas le cedió a Jesulín algunos ingredientes y él no le dijo ni un gracias, porque seguía empeñado en que se la debía. Los resultados no fueron demasiado buenos, pero los jueces destacaron a Jorge Cadaval como el mejor.

En la prueba de exteriores, tuvieron que elaborar un menú para los miembros del elenco del musical 'Mamma Mia', y para ello tenían que hacer los equipos pensando en quién no querían en el suyo, lo que provocó el cabreo de Toñi, al ser rechazada por ambos equipos. Al final, los capitanes tuvieron que cambiar a mitad prueba y dirigir el equipo con los integrantes que habían rechazado.

Jesulín, Miguel Diosdado, Jorge Cadaval y Laura Londoño recibieron los delantales negros, pero la colombiana no quiso arriesgarse y gastó su pin de inmunidad. Para la prueba de eliminación, debían replicar unas tartas hiperrealistas.

Finalmente, la tarta en forma de pollo de Miguel Diosdado no convenció y le eliminaron: "La otra vez me dio muchísima pena y esta vez, más que pena, me da rabia. Pero bueno, esto es un juego y hasta que ha acabado la cata yo he estado ahí aguantando el tipo y dándolo todo. Lo he intentado y ha durado lo que ha durado". "Ya se te ha pasado el amor, cabrito" bromeó Jordi Cruz como despedida.

En Espinof: