Telecinco confirma fecha de estreno y presentadores para el retorno de 'Bailando con las estrellas'

Telecinco ya ha fijado fecha para el retorno de 'Bailando con las estrellas': el recordado concurso volverá el próximo sábado 13 de enero con Jesús Vázquez y Valeria Mazza como presentadores.

Bailando en Telecinco

Hace poco más de un mes, Mediaset anunció que planeaba recuperar 'Bailando con las estrellas' en una nueva temporada que llegaría seis años después de la última. Recientemente, Telecinco confirmó que el programa se estrenaría el 13 de enero, justo la semana después de las fiestas navideñas.

Ya se conocía el nombre de Jesús Vázquez como presentador del programa, pero ahora se ha anunciado uno más: la presentadora y modelo argentina Valeria Mazza lo acompañará como maestra de ceremonias de esta competición de baile.

Se trata de la adaptación española del formato original de la BBC 'Strictly come dancing', que se hizo muy popular por la versión estadounidense 'Dancing with the stars'. El concurso consiste en poner a competir a famosos, que tratarán de demostrar sus dotes como bailarines en la pista.

El programa ha anunciado que contará con un plató de más de 2.000 metros cuadrados y una ambiciosa escenografía. Además, puede que tengamos competición también entre concursos de baile, ya que La 1 también prepara una nueva temporada de '¡Mira quién baila!' con Anne Igartiburu.

