"Tienes que hacer caquita": 'Supervivientes' se pone explícita en salud, broncas y salvaciones por sorpresa

No es 'Supervivientes' si no hay una bronca tremenda a semanas de la final por la tontería más grande que os podáis imaginar. En este caso, Adara y Asraf, que llevan siendo compañeros casi desde el primer día, han sacado las espadas para enzarzarse en una pelea por... unos cangrejos. Es solo uno de los temas de los que trataron en un programa de martes en el que empiezan a tener demasiados temas que tratar al mismo tiempo (y, pese a todo, encuentran tiempo para las pruebas de recompensa más aburridas posibles).

La tranquilidad es lo que más se valora

Adara y Artúr comieron cangrejos, por lo visto, y al día siguiente Asraf se encontró las cáscaras llenas de bichos. Se lo comentó a la concursante y esta saltó como una gacela. Que si ella no había sido, que si quería que la dejara tranquila, que si no necesita un papá y esto ya es el colmo. Ella cree que él se está comportando así con ella porque "se está acercando la final" y que sus lloriqueos forman parte de un papel que se está montando. Al final, la reconciliación que intentó tener el novio de Isa Pantoja no surtió efecto y ambos acabaron sincerándose sobre su concurso y tristes. ¡Ah, la amistad!

Por otro lado, Manuel Cortés sigue retirado del grupo porque, por lo visto, tiene problemas intestinales más graves de lo que parecían y aún no puede reincorporarse a la aventura. Es exactamente lo que estáis pensando y parafraseó Carlos Sobera: "Tienes que hacer caquita hasta que te pongas bien". Si algo no se le puede echar en cara al programa es que no diga las cosas como son, aunque parezcan... una mierda.

Y entre enfermedades, broncas y Ginés en plató (que también tuvo sus minutos, claro), hubo un poco de juego con la salvación de uno de los concursantes en la picota. En este caso fue Alma la que se encontró con la aprobación del público y dejó a Artúr, Raquel y un convaleciente Manuel pendientes de la decisión del público mañana. Y entonces quedarán siete.

Por cierto, que el programa está empezando a acusar un poco su longitud y emitirse todos los días: ayer bajó al 14,2% aunque siguiera ganando a 'Masterchef' y 'Hermanos'. Básicamente, es el público diciendo "Vale, sí, muy bien... ¿Queda mucho?".

