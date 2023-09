Amazon arrasa con el precio de una selección de sagas y películas de gran éxito: 'El Padrino', 'Misión imposible', la trilogía del dólar y más con descuentazo

España es la oveja negra de los descuentos en cine y series en formato físico. Mientras países como Francia o Alemania suelen tener películas taquilleras a muy buen precio, en el territorio español pocas veces vemos ofertas que merezcan realmente la pena. Pero hoy Amazon ha subido el listón con algunos descuentos en películas y trilogías completas cuyos precios sí que son interesantes.

'El Padrino' (50 aniversario)

Películas sobre la mafia hay muchas, pero pocas han conseguido tal reconocimiento como la trilogía de 'El Padrino' (30,58 euros), sobre todo la primera película. Marlon Brando y Al Pacino recorren una historia muy interesante cuya dirección de la mano de Francis Ford Coppola muestra una destreza prácticamente impecable.

La edición por el 50 aniversario en Blu-ray incluye las tres películas remasterizadas que conforman la trilogía en Dolby Vision y HDR10, además del 'Epílogo: La muerte de Michael Corleone', basada en las novelas de Mario Puzo. Por supuesto, viene en un completo castellano con un selector de idiomas en el caso de que queramos cambiarlo.

La trilogía del dólar

Clint Eastwood es, sin duda, uno de los mejores actores del cine de Hollywood. Cuenta con una gran cantidad de clasicazos en su filmografía, y La trilogía del dólar (25,62 euros), también llamada La trilogía del hombre sin nombre, reúne tres de sus mejores películas de la década de los 60 en formato Blu-ray.

Contenido de La trilogía del dólar:

'As bestas'. Edición especial limitada

La película que arrasó en los Goya fue una completa sorpresa que no podemos dejar de recomendar. 'As bestas', de Rodrigo Sorogoyen, se convirtió en la mejor película del año bajo una historia que desarrolla una relación conflictiva en un pequeño pueblo gallego. La edición especial limitada de As bestas (20,45 euros) cuenta con un formato Blu-ray y viene acompañada de contenido adicional.

Además de la película en alta definición, la edición viene con diferentes extras de escenas eliminadas, entrevistas a Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña, un pequeño metraje sobre cómo se hizo la banda sonora y mucho más. Por supuesto, también viene con el ya clásico libreto de las notas de rodaje del director y de los productores.

'Misión Imposible' (colección)

En Espinof nos encanta Tom Cruise, sobre todo a Randy Meeks. Su filmografía no es escueta precisamente, y ya sólo con la saga 'Misión: Imposible' tenemos grandes interpretaciones del actor que también ha sido reconocido por rodar sus escenas de riesgo. El pack 4K UHD + Blu-ray con las primeras seis películas (65,29 euros) ahora lo podemos encontrar más barato, y, por supuesto, también viene con los extras de 'Misión: Imposible - Fallout'.

Entre el contenido de esta edición, podemos encontrar las primeras seis películas:

'Star Trek'

'Star Trek' es, junto a 'Star Wars', una de las sagas más longevas y fantásticas de ciencia ficción sobre el espacio. Las películas han conseguido calar a un público con algunas entregas clásicas y otras más recientes, y el pack 'Star Trek' 11-13 (33,06 euros) viene con tres películas y contenido adicional sobre comentarios de J. J. Abrams, tomas falsas y diferentes metrajes sobre 'El mundo de los Klingon', 'Larga vida y prosperidad' y mucho más.

Entre el contenido de la edición Star Trek 11-13, podemos encontrar:

'Star Trek' (2009)

'Star Trek en la oscuridad' (2013)

'Star Trek más allá' (2016)

Star Trek 11-13 (4K UHD + Blu-ray) Pack 3 peliculas: Star Trek (2009) / Star Trek En La Oscuridad (2013) / Stra Trek Mas Alla (2016) Hoy en Amazon — 33,06 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

