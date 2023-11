Amazon pone el mejor precio en este fantástico set de LEGO de 'Star Wars' con dos de las naves más icónicas de 'The Mandalorian'

Las tiendas han comenzado a reservar algunas ofertas para la llegada del próximo Black Friday , pero todavía podemos encontrar alguna que otra ganga en construcciones LEGO. Actualmente, el mejor ejemplo es el del LEGO 75348, que corresponde a un set que incluye dos naves de la serie ' The Mandalorian ', cuyo precio ha caído en picado hasta los 69,99 euros en lo que es su mínimo histórico.

Comprar LEGO 75348 de 'The Mandalorian' al mejor precio

El precio recomendado del LEGO 75348 es de 99,99 euros, pero ahora podemos aprovechar la nueva oferta de Amazon para tenerlo en casa bastante más barato. En este sentido, con el descuento del 30% (30 euros al cambio) podemos tener la construcción de ' Star Wars ' decorando la casa por sólo 69,99 euros .

'The Mandalorian' es una de las mejores series de Disney+ . Tanto Din Djarin (Pedro Pascal, ' The Last of Us ') y Grogu han recorrido juntos innumerables aventuras a lo largo de las temporadas. Este set adapta dos de las naves que pudimos ver en los capítulos de la última temporada emitida, tales como el Colmillo Mandaloriano y el Interceptor Tie.

En su conjunto, las dos naves cuentan con un total de 957 piezas para montar las construcciones, cuentan con diferentes cañones automáticos, compartimentos para almacenar armas y con cabinas abatibles. Las naves miden aproximadamente 4 cm de altura, 26 cm de longitud y 24 cm de anchura, y con ellas nos encontramos con cuatro minifiguras de algunos personajes que hemos visto en la serie, como el mandaloriano con una Espada Oscura, el comandante de flota mandaloriano con su pistola bláster y una mochila propulsora, un piloto TIE con una pistola bláster y un pequeño droide R2-E6.

LEGO 75353 Star Wars Diorama: Duelo de Speeders en Endor, Maqueta con Mini Figuras de Princesa Leia, Luke Skywalker y Soldado Explorador, Coleccionable del 40 Aniversario Hoy en Amazon — 63,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

