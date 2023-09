Amazon Prime Day 2023: cuándo es, qué ofertas habrá y cómo prepararte para conseguir los mejores chollos

El 11 y 12 de julio fue el último Prime Day, y si eres de los que aprovechan las mejores ofertas para llevarte ese juego de mesa o ese dispositivo que tanto tiempo estabas esperando a que bajase de precio, esta guía puede servirte para prepararte ante el próximo evento de Amazon.

Qué día es el Amazon Prime Day: fechas y horas importantes

Actualmente no hay nada oficial sobre un próximo Prime Day, pero tal y como planteó Amazon el año pasado, y atendiendo a los comentarios del CEO de Amazon Stores en LinkedIn, es posible que veamos un nuevo evento en octubre. Como decimos, no es oficial; la tienda no ha compartido detalles sobre si va a hacer otro Prime Day. Pero, de hacerlo, es previsible que sea durante un par de días entre la semana del 9 al 15 de octubre, comenzando a las 00:00 del primer día y finalizando a las 23:59 del segundo y último día.

Cómo funciona el Amazon Prime Day

Durante el Prime Day, aquellos usuarios que dispongan de una suscripción Prime podrán ver y acceder a numerosos descuentos en las distintas secciones de la tienda. Sí, sólo son exclusivas para los suscriptores, aunque algunas de las marcas también aprovechan estos días para rebajar sus productos; y en este caso no es necesario contar con una suscripción.

Cómo suscribirte a Amazon Prime

Actualmente, Amazon dispone de tres formas de suscripción. Puedes acceder a ellas desde la página de la suscripción a Amazon Prime, seleccionando el plan que quieras tener.

Suscripción estándar . Se puede elegir de forma mensual (4,99 euros al mes) o de forma anual (49,90 euros al año).

. Se puede elegir de forma mensual (4,99 euros al mes) o de forma anual (49,90 euros al año). Suscripción Amazon Students . En el caso de estar cursando un grado universitario, y si dispones de un correo electrónico válido de la universidad, puedes unirte a este tipo de suscripción. En este caso, también se puede elegir una suscripción mensual (2,49 euros al mes) y otra anual (24,95 euros al año).

. En el caso de estar cursando un grado universitario, y si dispones de un correo electrónico válido de la universidad, puedes unirte a este tipo de suscripción. En este caso, también se puede elegir una suscripción mensual (2,49 euros al mes) y otra anual (24,95 euros al año). Mes gratuito. Si todavía no has aprovechado el mes gratuito de Amazon Prime, puedes hacerlo sin ningún tipo de coste. Para la suscripción estándar, la tienda ofrece 30 días gratuitos y para la de Amazon Students el periodo se extiende hasta los 90 días. Eso sí, hay que tener en cuenta que si no se cancela la suscripción, cuando finalice el periodo de prueba gratuita se cobrará la suscripción que hayas elegido.

Más allá de aprovechar los descuentos del Prime Day, la suscripción Amazon Prime ofrece otros servicios que pueden interesarte:

Envíos rápidos y gratis . El servicio más conocido es el de mensajería con envíos rápidos en uno o dos días y de forma gratuita en miles de productos.

. El servicio más conocido es el de mensajería con envíos rápidos en uno o dos días y de forma gratuita en miles de productos. Ofertas exclusivas . En determinados momentos y con algunos productos, Amazon lanza ofertas exclusivas para usuarios Prime.

. En determinados momentos y con algunos productos, Amazon lanza ofertas exclusivas para usuarios Prime. Prime Video . Cientos de películas, series y documentales desde el servicio de streaming de Amazon.

. Cientos de películas, series y documentales desde el servicio de streaming de Amazon. Prime Music . Amazon también dispone de un servicio de música en streaming, con miles de canciones, grupos y listas de reproducción.

. Amazon también dispone de un servicio de música en streaming, con miles de canciones, grupos y listas de reproducción. Prime Reading . Si lo que buscas son libros, con Amazon Prime puedes tener eacceso a cientos de libros, revistas y mucho más contenido.

. Si lo que buscas son libros, con Amazon Prime puedes tener eacceso a cientos de libros, revistas y mucho más contenido. Prime Gaming . También hay disponible un servicio con videojuegos gratuitos, contenido exclusivo y una suscripción a un canal de Twitch.

. También hay disponible un servicio con videojuegos gratuitos, contenido exclusivo y una suscripción a un canal de Twitch. Amazon Photos . Otro de los servicios es el del almacenamiento ilimitado para guardar imágenes en la nube.

. Otro de los servicios es el del almacenamiento ilimitado para guardar imágenes en la nube. Prime prueba primero, paga después . Puedes probarte ropa, zapatos y accesorios, y sólo tendrás que pagar los que vayas a quedarte.

. Puedes probarte ropa, zapatos y accesorios, y sólo tendrás que pagar los que vayas a quedarte. Amazon Fresh. El supermercado desde casa con franjas de dos horas en el mismo día del pedido (actualmente, sólo está disponible en algunas localizaciones).

Qué ofertas habrá en el Amazon Prime Day

Durante el Amazon Prime Day podrás encontrar una gran cantidad de ofertas; por lo general, los productos suelen tener mejor precio que durante el resto del año. De momento se desconocen cuáles estarán rebajados en el próximo Prime Day, pero sí que podemos intuir algunos de los que (casi) nunca fallan. Tales como los Fire TV Stick, los diferentes modelos del altavoz inteligente Echo Dot, los e-reader Kindle y, por supuesto, algunos juegos de mesa, construcciones LEGO y películas y series.

Cómo prepararte para el Amazon Prime Day

Lo primero que puedes hacer es añadir a tu "lista de deseos" todos los productos que tengas en mente comprar durante estas semanas, así como echar un vistazo si puedes acceder al mes gratuito en el caso de que no estés suscrito y quieras aprovecharlo.

También puedes comenzar echando un vistazo a nuestra selección de televisores 4K, a las barras de sonido, a los proyectores y a todo lo necesario para disfrutar del cine en casa.

Por supuesto, no nos olvidamos de Compradicción: puedes ver todas las gangas que publican en Twitter y Facebook, e incluso suscribirte a sus avisos vía Telegram.

Recuerda que con la suscripción a Amazon Prime puedes tener acceso ilimitado a cientos de películas y series en streaming y suscribiéndote a Prime Video Channels puedes tener una suscripción a canales individuales como MUBI, StarzPlay y muchos más.

