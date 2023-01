'Better Call Saul', 'Juego de Tronos', 'Chernobyl' y mucho más en oferta: El Corte Inglés lanza descuentos del 30% en un amplio catálogo de series para que no dependas del streaming

Tras una Navidad plagada de ofertas, El Corte Inglés ha sumado un amplio catálogo de descuentos en una buena parte de series y películas. Estos días os hemos traído las mejores películas y los mejores animes, y hoy hemos encontrado una buena selección de las series más clásicas, y otras más recientes, con las que podéis aprovechar para hacer una buena maratón el fin de semana.

'Better Call Saul'

Tras su paso por la mítica 'Breaking Bad', Bob Odenkirk ha dado una visión diferente del personaje Saul Goodman en su propia serie 'Better Call Saul'. A lo largo de sus seis temporadas emitidas, podemos ver una historia que nada tiene que envidiar a la serie original, y todo ello mejora con el precio que podemos encontrar en El Corte Inglés. Ahora puedes aprovechar para llevarte la colección entera con sus 6 temporadas en formato Blu-ray, y todo por solo 69,95 euros.

'Juego de Tronos'

Sin duda, una de las series más relevantes de la última década ha sido 'Juego de Tronos', y parece que 'La Casa del Dragón' quiere seguir su estela de popularidad, y puede conseguirlo. Son 8 temporadas las que pudimos disfrutar en emisión, y la colección completa se encuentra de oferta en El Corte Inglés por un precio de 104,95 euros en lugar de los habituales 149,95 euros. Su formato es Blu-ray, incluye una caja totalmente personalizada y viene con diferentes extras con una duración de más de 15 horas.





'Friends'

Da igual el año, siempre es un buen momento para ver algún que otro capítulo de 'Friends'. La mítica serie que inició su primer capítulo en el lejano 1994 está al completo en El Corte Inglés, y además con una buena oferta. Normalmente solemos verla por un precio de 80 euros, pero ahora puedes tenerla en casa por 55,95 euros; un precio bastante ajustado para incluir sus 10 temporadas en formato DVD.

'El Coche Fantástico'

Si os digo: "KiTT, te necesito", probablemente ya sepáis qué serie también está de oferta. Por ello y porque lo pone en el subtítulo, claro. Las 4 temporadas de 'El coche fantástico' en su edición de 2021 podemos encontrarla en El Corte Inglés a un precio bastante tentador, ya que se queda por solo 55,95 euros en formato DVD. Además, incluye un buen número de extras para conocer mejor el trabajo realizado tras las cámaras.

'The Big Bang Theory'

En los últimos años, una de las sitcoms que más relevancia han tenido ha sido 'The Big Bang Theory'. A lo largo de sus 12 temporadas, que se dice pronto, hemos podido ver innumerables escenas cargadas de humor por personajes tan brillantes como Sheldon, y la colección completa se queda por 97,95 euros en El Corte Inglés. Lo mejor de ello es que podemos tener en casa esta colección en formato Blu-ray e incluye diferentes extras con una duración aproximada de 12 horas.

'Chernobyl'

Una de las series que más nos sorprendieron en el 2019 fue 'Chernobyl'. Producida por Craig Mazin, que podemos verlo en acción en 'The Last of Us', narraba la historia del desastre nuclear de Chernobil durante el año 1986. Se trata de una miniserie que podemos disfrutar a lo largo de sus 5 capítulos, y en este caso su precio se queda en tan solo 24,45 euros frente al habitual de 34,95 euros. El formato es 4K Ultra HD + Blu-ray e incluye diferentes extras tras las cámaras, donde podemos conocer a los personajes clave y cómo se rodó la serie.

