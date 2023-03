Cazando gangas: los mejores chollos en Blu-ray, series y libros de arte previas a las Ofertas de Primavera de Amazon

Se acercan las ofertas de primavera de Amazon, y el dinerito empieza a quemarnos en el bolsillo: ese Blu-Ray que llevamos tiempo postergando, esa figurita que quedaría tan bien en nuestro salón, ese juego de mesa con el que soñamos echar unas partidas el fin de semana... No os preocupéis: ¡Hemos recopilado las mejores ofertas previas a la primavera! Y es que ya se sabe: ver un precio bajo la sangre (y la cartera) altera.

Descuentos de cine

Empezamos hablando de esa película que quieres tener en cualquier multiverso: 'Todo a la vez en todas partes'. Después de hacer historia con sus siete Oscar, ahora se presenta en una de esas ediciones en Blu-Ray por las que uno sigue acordándose de que el streaming jamás podrá superar al formato físico. Un precioso digipack con extras como tomas falsas, entrevistas y lo más importante: audiocomentario de los Daniels. ¿Que quieres más? Pues también tiene un señor póster para decorar tu salón y recordar hacer tus facturas a tiempo.

Superventas Todo A La Vez En Todas Partes (Ed. Especial Digipack + Poster) (Blu-ray) [Blu-ra 27,24 € 19,99 € -27% Amazon whatsapp facebook twitter ¡La película más premiada de la historia!

Lo bonito de disfrutar del cine es ser muy ecléctico: tan pronto disfrutamos con los líos en el multiverso como con la película más realista hecha jamás sobre el apego a la vida en nuestros últimos momentos. Akira Kurosawa filmó una obra maestra como es 'Vivir' que ahora puede estar en tu casa por menos de 9 euros en una edición que además contiene un video ensayo para no perderte nada de esta maravilla.

¿Y qué vida habría sido esta sin la trilogía 'Matrix'? Sí, ya sé que actualmente es tetralogía pero a los niños de los 90 nos va a costar aceptarlo. Por eso, para calmar a nuestro Neo interior, Amazon ha rebajado el Blu-Ray con 4K Ultra HD a 31,70 euros, un precio al que va a ser difícil resistirse volver a luchar contra los agentes Smith y seguir sin entender absolutamente nada de 'Matrix revolutions'.

The Matrix Trilogy (9 4k Ultra-HD + Blu-Ray) [Edizione: Regno Unito] [4k Ultra-H 41,98 € 31,70 € -24% Amazon whatsapp facebook twitter La mejor calidad de imagen posible para Neo, Morpheo, Trinity y el resto.

Y como todo no va a ser cine, a veces llega el momento de relajarse, chocar las manos y soñar con vivir en un lugar oculto bajo la roca: Fraggle Rock. Esta maravillosa edición tiene 16 DVDs con toda la serie original en castellano y además 8 postales para poder ir mandando desde los rincones más recónditos del mundo, al más puro estilo de tío Matt.

Superventas Fraggle Rock Digipack Serie Completa Temporadas 1 a 5 en 16 DVDs + 8 Postales 49,00 € 41,36 € -16% Amazon whatsapp facebook twitter ¡Ven a Fraggle Rock!

Más allá del cine y la televisión

Si sois fans de los juegos de mesa (y quién no en estos tiempos) seguro que habéis entrado en 'Marvel Champions' o habéis estado tentados de hacerlo. Ahora no hay mucha excusa posible: la caja básica ha bajado un 35% y tiene material para divertirte durante un buen tiempo, luchando con Hulka, Spiderman, Iron Man, Capitana Marvel y Pantera Negra. Eso sí, un aviso: no vais a querer dejar pasar ninguna expansión. Bienvenidos al nuevo pozo de vuestro dinero.

Fantasy Flight Games- Marvel Champions: El Juego de Cartas, Color (MC01ES) 69,99 € 45,49 € -35% Amazon whatsapp facebook twitter Un juego del que no podrás salir.

Pero puede que lo tuyo sea relajarte y leer un buen libro. Y pocos mejores que la obra de JRR Tolkien: si quieres soñar con todo lo que 'Los anillos de poder' puede contar y con futuras adaptaciones de la Tierra Media, 'El Silmarillion', en la edición más bonita posible, con el texto impreso a dos colores y tapa dura, está rebajado un 29%. Eso sí, completamente en inglés. Qué mejor manera de practicar tu C1.

O quizá solo quieras maravillarte con la belleza absoluta de las poderosas imágenes del 'Pinocho' de Guillermo del Toro, que ahora presenta un artbook con bocetos, ideas, storyboards y cómo llegó a existir la película de Netflix que se llevó un galardón en los últimos Oscar. Ahora mismo te ahorras un 24% y sabes que estás deseando que tenga un lugar en las estanterías de tu casa.

Guillermo Del Toro's Pinocchio: A Timeless Tale Told Anew 58,49 € 44,55 € -24% Amazon whatsapp facebook twitter Guillermo del Toro, Pinocho y el Oscar, en un libro magnífico.

Y para terminar, un pequeño consejo para aquellos que añoran las películas clásicas de artes marciales: aunque no lo sepáis, estáis deseando encender vuestra Nintendo Switch y haceros con esta edición de 'Sifu' que, además del juego, tiene litografías, figurita, artbook, banda sonora y mucho más. ¡Ah! Y con un precio que baja de los cien euros. Para coleccionistas muy coleccionistas.

¡Y hasta aquí nuestro nuevo Cazando Gangas! Recordad que ya queda menos para las ofertas de primavera, pero que no pasa nada por dejar, de vez en cuando, que vuestro yo más impulsivo salga adelante. ¿Cómo le vais a decir que no a estos precios?