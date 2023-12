Compré este libro electrónico para leer los libros de 'Juego de Tronos' y no me puedo despegar de él: es mejor que el Kindle y, por este precio, volvería a elegirlo

Hace prácticamente un año, también en los días cercanos a la Navidad, decidí comprarme un libro electrónico para leer todas las novelas de 'Juego de Tronos'. Barajé muchísimas opciones, como los Kindle de Amazon y algún que otro modelo de Taurus, pero me decanté por el Kobo Clara 2E y no puedo estar más contento. En su día, lo compré por un precio similar al que podemos encontrar actualmente en MediaMarkt (134,99 euros), que es la tienda donde lo compré, junto con la funda de la marca (29,99 euros). Sabía que lo iba a utilizar mucho, pero no esperaba que se convirtiese en un compañero ideal para utilizarlo en casa y cuando voy de viaje.

Comprar Kobo Clara 2E al mejor precio

Este libro electrónico de la marca Kobo parte de un precio recomendado de 149 euros, pero aprovechando la oferta de MediaMarkt (también está disponible al mismo precio en Amazon) podemos llevarnos un descuento de 15 euros, por lo que finalmente se queda en 134,99 euros.

Las dos opciones de compra que barajé en su momento fueron el Kindle Paperwhite (144,99 euros) o el Kobo Clara 2E. Al final decidí comprar este último (también he llegado a probar el de Amazon durante un tiempo), aunque en la práctica son dos modelos muy similares que se diferencian más bien poquito. Las mayores diferencias son que el libro electrónico de Kobo dispone de conectividad Bluetooth para escuchar audiolibros y el Kindle no, así como su peso de 0.171 kg (Kobo) frente a 0.205 kg (Kindle).

El Kobo Clara 2E lo compré para leer las novelas de George R. R. Martin, pero me ha gustado tanto utilizarlo que durante todo el año no me he separado de él. Cuenta con 16 GB de almacenamiento interno que dan para guardar cientos de libros sin preocuparse de quedarse sin espacio. Actualmente tengo decenas, porque voy borrando cada poco tiempo, de novelas y cómics. Sí, también se pueden leer cómics. La pantalla es de 6 pulgadas, quizás algo pequeña para ello, pero se pueden ajustar las imágenes para que sean totalmente legibles.

Por la parte frontal nos encontramos con la pantalla táctil y los marcos. No hay botones salvo el que encontramos en la parte trasera que sirve para encender y apagar el libro electrónico. La carcasa de la parte de atrás está fabricada en un 85% por plástico reciclado que ofrece una gran durabilidad y resistencia. Además, con respecto a esto último, este modelo ofrece certificación IPX8 con resistencia al agua, por lo que se puede utilizar en la piscina o en la playa sin temor a que le caigan algunas gotas de agua.

Otro aspecto que me ha gustado es la gran personalización de las fuentes y el tamaño del texto. En total, podemos encontrar 13 fuentes diferentes y más de 50 estilos de fuente, por lo que podemos elegir libremente en base a nuestros gustos. Por otra parte, puedes olvidarte el cargador cuando vayas de viaje, porque su batería, que se recarga por medio de un puerto USB-C, ofrece una autonomía de semanas.

Además de ello, lo he utilizado para leer revistas de videojuegos, a las que estoy suscrito, en formato PDF, porque este libro electrónico es capaz de leer una gran variedad de formatos. Entre ellos, tenemos EPUB, EPUB3, FlePub, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ y CBR.

Lo compré hace un año y me cuesta despegarme de él. No sabía hasta qué punto lo utilizaría, pero tanto para leer un poco antes de dormir como para aprovechar los viajes en el tren le he encontrado una gran utilidad para disfrutar de una buena lectura de novelas y cómics. Hay otros modelos más caros y con mejores prestaciones, pero por su precio yo no me lo pensaría dos veces; lo volvería a comprar sin dudarlo.

También te puede interesar

Funda eBook - Kobo Sleepcover, Para eBook Kobo Clara 2E PVP en MediaMarkt — 29,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Más ofertas

Recuerda que suscribiéndote a Amazon Prime dispones de 30 días de prueba gratis y podrás disfrutar de otros servicios como Prime Video . También puedes probar gratis durante 30 días servicios como Kindle Unlimited o Audible .

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados y pueden reportar un beneficio.

Imagen | Alberto García en Espinof, Kobo

En Espinof Selección | 7 libros recomendados de directores del cine para los más cinéfilos

En Espinof:

Anime en Netflix: 10 potentes series recomendadas para todos los gustos

Las 21 mejores películas coreanas de los últimos años

Las 26 mejores películas de Disney de todos los tiempos

Cronología Marvel - Orden para ver las películas y series del Universo Marvel