Descubrí este anime hace siete años y siempre se lo recomiendo a los que buscan una historia brutal y con pocos capítulos

Llevar al día animes como 'One Piece' es una tarea titánica que suelo evitar, y cada vez me cuesta más entrar en series que han comenzado hace relativamente poco tiempo. Es por ello que llevo años priorizando aquellos animes con pocos capítulos o por lo menos que estén finalizadas y tengan pocas temporadas. En este sentido, 'Death Note' es uno de los grandes referentes, pero mi recomendación particular es de un anime al que cada año recurro por su trasfondo: 'Akame Ga Kill!'.

Akame Ga Kill!

La serie completa de 'Akame Ga Kill!' en Blu-ray (79,99 euros) es de las pocas versiones que se pueden encontrar actualmente en formato físico. Sus 24 capítulos dan para contar mucho en poco tiempo, comenzando con la historia de Tatsumi, un joven chico de campo que llega a la capital para alistarse al ejército, y desarrollando una magistral guerra entre diversas facciones.

El valor a la vida y a la muerte se muestra en cada esquina en 'Akame Ga Kill!', y sus personajes ejemplifican el significado de la lucha de clases; una lucha ante una política social injusta, despiadada y brutal. La animación cobra una gran importancia durante todo el recorrido del anime, pero sobre todo lo hace en los enfrentamientos a muerte tan viscerales, cargados de acción y sentimiento donde se hacen uso de las Teigu, unos artefactos que dotan a su portador de un poder descomunal.

Los personajes están muy marcados. Takahiro, el autor del manga, supo construirlos muy bien, con sus particularidades y diferencias. Pero, sobre todo, el sentimiento de pertenecer a un lugar o a un grupo de compañeros es lo que hace muy bien 'Akame Ga Kill!'. Es algo que ya hemos visto en muchos otros animes o mangas, pero en este caso, y con el añadido del valor a la vida y a la muerte, ese sentimiento es más intenso.

Por todo ello, 'Akame Ga Kill!' es el anime que siempre recomiendo, tanto a aquellos que buscan una historia concisa y directa como a los que buscan algo diferente. Son 24 capítulos cargados de emociones, una brutal acción y una sociedad despiadada.

Imagen | Square Enix

