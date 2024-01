Este LEGO de 'Avatar' es exclusivo de la tienda oficial y ahora lo tenemos rebajado sólo durante unos días

La marca LEGO suele reservar algunas construcciones LEGO para su tienda oficial, sobre todo aquellas relacionadas con algunas de las películas o sagas más importantes de los últimos meses. Un buen ejemplo es el LEGO 40554 que corresponde a las dos figuras BrickHead de 'Avatar', cuyo precio, además, ha bajado durante unos días y ahora lo tenemos por 13,99 euros .

LEGO 40554 de Avatar PVP en LEGO — 13,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Comprar LEGO 40554 de 'Avatar' al mejor precio

Este pack de dos figuras BrickHead de 'Avatar' parte de un precio de 19,99 euros y no solemos encontrarlo de oferta, ya que la tienda oficial de LEGO no suele tener demasiados descuentos; al menos, no tantos como nos gustaría. Pero durante unos días podemos aprovechar que se encuentra con un descuento del 30% (6 euros al cambio) que lo deja por 13,99 euros .

Aunque se lanzó con motivo del estreno de ' Avatar: El sentido del agua ', este LEGO está basado en la primera película de ' Avatar '. Incluye un par de figuras de Jake Sully, el personaje protagonista, en dos diseños. El primero, está inspirado en su forma humana, que viene con una silla de ruedas que también se puede construir.

Respecto a la segunda figura, se trata del mismo personaje convertido en Na'vi e incluye una lanza y una base para colocarla. En su totalidad, nos encontramos ante 256 piezas para construir a ambos personajes y sus dimensiones son de aproximadamente 12 centímetros de altura.

