Es una de las figuras más espectaculares de 'The Mandalorian' y ahora está de oferta: llévate este modelo Samurái que ahora se queda muy rebajado en Amazon

Hoy se estrena la temporada 3 de 'The Mandalorian' y no podemos esperar a conocer qué le deparará a Din Djarin y a Grogu en una de las series que más han innovado del universo de 'Star Wars'. Si estás deseando ver esta nueva temporada y te encantan los personajes, en Amazon hemos encontrado una de las mejores figuras de 'The Mandalorian', una versión en Samurái que se queda en 119,76 euros.

TAMASHII NATIONS Figura The Mandalorian Star Wars edicion Exclusiva mandaloriano Ronin & grogu meisho Movie Realization Hoy en Amazon por 119,76€

Este tipo de figuras solemos verlas a un precio algo elevado, y concretamente la de 'The Mandalorian' suele rondar por los 140 o 150 euros según el momento y según la oferta. Pero si quieres llevártela aún más barata, ahora puedes aprovechar que se queda en 119,76 euros. Además, puedes utilizar el mes gratuito a Amazon Prime para recibirla mediante envío rápido y gratis.

Comprar figura de 'The Mandalorian' al mejor precio

Lo más llamativo es el diseño, que además de tener un aspecto Samurái con todo lo que ello conlleva cuenta con un gran número de detalles. No solo se incluye a Din Djarin, el personaje de Pedro Pascal ('The Last of Us'), sino que además viene con el propio Baby Yoda —Grogu, The Child— y con su correspondiente cuna.

Como no podía ser de otra forma, viene con una magnífica armadura Samurái, una katana, un rifle completamente personalizado y un carrito para poder llevar a Grogu a cualquier lado. Por si hay dudas, esta figura articulable cuenta con licencia oficial y tiene unas dimensiones de 16.51 x 12.07 x 18.54 centímetros y un peso de 306 gramos.

Imagen | Disney, Tamashii Nations

