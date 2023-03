Estrenos (1 de marzo): 82 series, películas y documentales en Netflix, HBO Max, Disney+, Amazon, SkyShowtime, Movistar Plus+, Filmin, Apple TV+ y Atresplayer

Inauguramos un marzo que, la verdad, se va antojando bastante intenso para los amantes del cine y la televisión porque lo tenemos lleno de regresos interesantes y estrenos potentes. Pero vayamos, como siempre, semana a semana y pongámonos con el repaso miercolesino a lo que llega al streaming.

Porque no solo tenemos la llegada de una nueva plataforma de streaming, el regreso de 'The Mandalorian' y una nueva oportunidad para ver joyas del cine de superhéroes... esta semana tenemos 82 series, películas y documentales que llegan desde hoy a Netflix, HBO Max, Prime Video, Filmin, Movistar Plus+, Disney+, Atresplayer, SkyShowtime y Apple TV+.

'Bosé'

A pesar de ser producción española, hemos tenido que esperar para ver este biopic en seis partes del cantante y artista polifacético Miguel Bosé (interpretado por José Pastor e Iván Sánchez). Una serie que nos lleva a lo largo de su carrera con sus momentos de auge y los de tocar fondo.

Estreno el viernes en SkyShowtime

'Motel Valkyrias'

Coproducción gallego lusa que nos lleva al cruce de caminos de tres mujeres, cada una "acabada" en un aspecto, en un destartalado motel en la raya entre Ourense y Portugal. Ahí se encontrarán con algo que puede cambiar su vidas para siempre pero que, a su vez, las pone en peligro.

Estreno el miércoles en HBO Max

'Nacho'

Siguiendo con la tendencia de esta semana de biopics españolas que hemos tardado en ver un poco, esta vez por circunstancias distintas, tenemos la biografía del actor pornográfico Nacho Vidal. Un repaso por sus luces y sus sombras en esos primeros años de la industria en los 90.

Estreno el domingo en Atresplayer

'Todos quieren a Daisy Jones' (Daisy Jones & The Six)

Basada en el libro homónimo, esta miniserie a lo "falso documental" nos lleva por la historia de una banda de rock de los años 70, desde su auge hasta la inevitable separación.

Estreno el viernes en Prime Video

Todos los estrenos

Netflix

'Ana Tramel. El juego' (miércoles)

'Barbie. Skipper y su gran aventura como canguro' (miércoles)

'El caso Fourniret' (jueves)

'La caza. Monteperdido' (miércoles)

'El condado de Masameer' (jueves)

'En el nombre de Dios. Sagrada tradición' (viernes)

'Entrevías' T2 (miércoles)

'Eres tú' (viernes)

'Esta noche duermes conmigo' (miércoles)

'In My Dreams' (miércoles)

'Juega sucio' (miércoles)

'Lucía en la telaraña' (miércoles)

'La mejor defensa es un buen ataque' (miércoles)

'¡Menuda encerrona! Misterioso asesianto en Sicilia' T2 (jueves)

'El mundo en sus manos' (miércoels)

'Next in fashion' T2 (viernes)

'Oveja Karateca' (jueves)

'Sequía' (miércoles)

'Sexo/Vida' T2 (jueves)

Prime Video

'Sayen'

'Todos quieren a Daisy Jones'

'La última noche en el karaoke'

HBO Max

Disney+

'Bob's Burguer' T13 (miércoles)

'Buscando a Michael' (viernes)

'Colegio Abbott' T2 (miércoles)

'Concierto Lali Expósito' (domingo)

'Crímenes salvajes' T2 (miércoles)

'Detective Bäckström' (miércoles)

'Evil Genius' (miércoles)

'JFK: caso abierto' (viernes)

'The Mandalorian' T3 (miércoles)

'Mensaka' (viernes)

'Savage Kingdom' (miércoles)

'Snowfall' (miércoles)

'La última noche del año' (viernes)

'Virgen, la serie' (miércoles)

Movistar Plus+

'Showriano' (miércoles)

'Brad Pitt: todas las caras' (jueves)

'El visitante del futuro' (miércoles)

'Bullet Train' (viernes)

'Men' (domingo)

Filmin

'Amor idiota' (viernes)

'Animales heridos' (viernes)

'Belushi' (jueves)

'Los casos del departamento Q: El efecto Marcus' (miércoles)

'The Closet' (miércoles)

'La columnista' (miércoles)

'The Furies' (miércoles)

'The Gigantes' (viernes)

'Gundala' (miércoles)

'Hasta tu última muerte' (miércoles)

'Kids'

'Lamb' (miércoles)

'The Mauritanian' (miércoles)

'Memories of Murder' (viernes)

'Mimosas' (miércoles)

'La novia' (miércoles)

'El oficio de aprender' (viernes)

'El portal del más allá' (miércoles)

'Una revolución pornográfica' (jueves)

'The Rookies' (miércoles)

'Un Segundo' (miércoles)

'Vasil' (viernes)

Otros