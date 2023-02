El fracaso en taquilla en España es relativo: por qué no es fiable la recaudación y el número de copias estrenadas

'La piedad' de Eduardo Casanova generó muchos titulares con sabor cainita que trataban de exponer un fracaso estrepitoso. Más allá de los bulos sobre subvenciones, había titulares que comparaban la partida presupuestaria con su recaudación, y, como explicábamos hace unas semanas, esos datos con números no sirven de nada sin el factor de copias estrenadas, y no solo esto, sino calibrar los detalles de esas copias.

'La piedad' consiguió en su estreno 7700 euros o, lo que es lo mismo, una media de 385 euros por sala. Muy poco, pero lo cierto es que no solo cuentan esas 20 salas, sino qué cantidad de sesiones hay en esas copias. Muchas veces los estrenos por pantalla son un trámite legal para poder distribuir la película en el mercado doméstico y moverlo por plataformas. Por ello la recaudación no es relvante si, por ejemplo, tienen contratos previos para vender la película a Netflix, Filmin o incluso el extranjero.

No todo es cuestión de copias

Este pasado fin de semana, por ejemplo, tuvimos dos estrenos medianos como 'Irati' y 'Terrifier 2', una de ellas se ha colado en el top 10 de la taquilla, pero la otra se ha quedado a las puertas. Ambas tenían más de cien copias en su distribución, pero cuando vas a comprar las entradas, te encuentras que en el mismo cine en versión original tienen hasta cuatro horarios para la primera, y solo una hora para la segunda.

Es decir, 'Terrifier 2' puede tener 100 copias, pero se exhibe 4 veces menos que la película de Paul Urkijo. Lo mismo ha pasado en esa misma cadena de cines con 'Till', otro estreno que sale con 87 copias en las que se ofrecen la mitad de posibilidades que otros de su misma categoría. Entonces, con menos posibilidades de partida, dificultades de acceso de su público potencial (y no hablemos en provincias), y una opacidad imposible de contabilizar en base a la limitación de pases, ¿es correcto hablar de fracaso comercial en España?

Lo que nos puede quedar claro es que no haya dudas de que no es un éxito. De forma que la recaudación por copia sea interesante, pero en relación a un fracaso no puede considerarse hasta no evaluar un balance de costes y beneficios, incluidos los que no aparecen en el recorrido en salas. El modelo de exhibición ya no es único, con lo que no tiene sentido valorar la explotación en base a gente que entra en una sala cuando cada semana hay blockbusters de plataforma que la gente ve exclusivamente en su casa.

El coste frente al beneficio y las plataformas

Esto significa que 'La piedad' puede arrasar cuando se muestre en una plataforma y puede competir con 'Un fantasma anda suelto dentro de casa' de Netflix, logrando superarla a pesar de tener 75 veces menos presupuesto. No quiere decir que vaya a pasar, pero puede pasar. 'Midsommar' solo tuvo 90.000 espectadores es España, pero es un éxito global en todos sus formatos. Aún así, el fracaso en cines es posible y depende del P&A (Prints & Advertising) la campaña de marketing para el lanzamiento y mantenimiento de una película. “publicidad y copias”.

Estos serían los costes de prensa, comunicación, materiales, copias, másters y doblaje. Ahora el DCP (Digital Cinema Package), que para el distribuidor supone un coste de 60 euros una sola copia que puede abastecer más salas que antiguamente. Según Nacho Estrada, operador de la Filmoteca Española, ni siquiera tiene sentido hablar de copias, uy ni siquiera esos 60 euros son representativos:

"Cuando hablas con un programador, el habla de copia cuando mete la película en un cine. Ya sea en 1 o 3 pases. Es un jerga que no se ha actualizado y, efectivamente, ellos cuentan por 'pantallas' actualmente. Los programadores hablan de copias, pero luego hay pantallas, hay un desglose que se negocia con los cines, que es con horarios. Hay pelis pequeñas con menos de 30 copias y un pase, no es tan fácil como ver un top10, de hecho Terrifier 2, llegando al 11 no lo ha hecho nada mal.

Hay un fee por copia, un tanto por ciento de taquilla en fines de semana y luego entran otras condiciones, desde la calificación por edad a los tráilers. Antes, con 35 mm era más caro, había necesidad de un almacén. Solo una copia ocupaban lo que 20 discos duros No se tiran ya tantos DCPs, pues muchos cines las reciben por “satélite”, es decir, ellos se la descargan al proyector desde un servidor general donde las distribuidoras suben sus contenidos, esto abarata mucho el proceso."

Por ello, lo importante en la exhibición ya no es tanto sacar la película, sino del P&A. Depende de ese coste total, tendrá sentido haber invertido en 200 copias o 90, pero siempre con el factor del numero de sesiones en cuenta. Por ello, el coste en publicidad de 'La piedad' fue mínimo, así que el presupuesto de producción es perfectamente rentabilizable por otras vías. Puede encontrarse en problemas 'Terrifier 2', que tras una gran apuesta no ha encontrado respuesta del público, pero aún así debemos matizar ese fracaso, puesto que los pases por pantalla han sido mínimos desde el fin de semana de estreno.