"Habrá 40 películas al año en cines, todas secuelas y franquicias": Ben Affleck hace un funesto análisis del futuro de la exhibición cinematográfica

Dicen que, cuando el río suena, agua lleva, y el bombazo que ha resultado ser 'Spider-Man: No Way Home', que ya ocupa el octavo puesto en la lista de películas más taquilleras de la historia, ha sido el detonante de un buen puñado de conversaciones sobre el porvenir de la distribución y la exhibición cinematográfica. Un futuro más funesto de lo que nos gustaría a muchos.

Un futuro negro como el carbón

No son pocas las voces que se han elevado defendiendo la teoría de que el último hit de Marvel va a cambiar —aún mas— el modo en que consumimos cine, sugiriendo que las salas terminarán volcadas casi exclusivamente en proyectar superproducciones —mayormente pertenecientes a grandes propiedades intelectuales—, relegando el resto de largometrajes a las socorridas plataformas de streaming.

El último peso pesado en hacerse eco de esta corriente de pensamiento ha sido Ben Affleck. El actor y director ha predicho en una entrevista con Entertainment Weekly que los cines recibirán únicamente unos 40 títulos anuales que no dejarán demasiada cabida a la originalidad.

"Creo que las películas en los cines van a ser más caras y se van a tratar como eventos. Principalmente estarán dirigidas al público más joven y, sobre todo, en plan 'Hey, me encanta el Universo Marvel, no puedo esperar a ver qué ocurre después'. Habrá 40 películas al año en cines, probablemente, todas ellas secuelas, de animación y pertenecientes a franquicias".

Personalmente, comparto plenamente la visión de Affleck, quien ya ha visto síntomas claros del cambio al que se hace referencia, creyendo firmemente que la concepción de 'Argo' como largometraje no hubiese sido posible hoy día, existiendo muchas posibilidades de que terminase convertida en una miniserie para alguna plataforma de streaming. Y ya que he empezado el texto con una frase hecha, terminaré con otra: no tengo pruebas, pero tampoco dudas.