MediaMarkt celebra su aniversario rebajando muchísimos funkos: llévate las mejores figuras de Star Wars, Marvel y mucho más a precio de derribo

Una vez finalizadas las ofertas de primavera de Amazon, MediaMarkt ha comenzado a celebrar su aniversario con ofertas de todo tipo: en electrónica, informática e incluso en Funko Pop! Bajo una promoción donde puedes llevarte tres funkos al precio de dos, podemos encontrar un buen catálogo de figuras de las series y películas más popularas de los últimos años.

Marvel

Aunque tanto Marvel como el UCM dieron por finalizada la Saga del Infinito, somos muchos los que seguimos añorando aquellas películas que nos han acompañado durante tantos años. Si estabas buscando el mejor funko de los superhéroes de Marvel, el del Capitán América con el martillo de Thor lo encontramos a un precio de 15,99 euros (sin el descuento del 3x2), pero también podemos llevarnos la mismísima figura de Doctor Strange Supremo de su última película con un magnífico diseño y un precio de 14,99 euros.

Star Wars

'The Mandalorian' es una de las series más esperadas de este mismo año, y aunque la temporada 3 ya ha dado comienzo, todavía quedan algunas aventuras de Din Djarin y Baby Yoda por ver. The Child, Grogu o Baby Yoda también está dentro del catálogo del aniversario de MediaMarkt bajo una adorable figura y un precio de 17,99 euros (ligeramente más barato en Fnac), e incluso también podemos encontrar un curioso Funko de C3-P0 en versión navideña por 14,99 euros.





DC

Parece ser que 'The Flash' va a ser uno de los grandes lanzamientos de DC en su universo llevado al cine, y así lo cree hasta el mismísimo Tom Cruise. Si no puedes esperar más para ver la nueva película de Barry Allen, el Funko de The Flash con diseño de galleta de jengibre lo podemos encontrar por un precio de 14,99 euros. Pero hay más, también con un diseño en galleta de jengibre encontramos al mismísimo Superman que incluye, además, un soporte, y todo ello por 14,99 euros.

My Hero Academia

Uno de los mejores animes de los últimos años es 'My Hero Academia', y aunque la llama se haya ido apagando en los seguidores con el paso de los años, no podemos obviar que la historia de Deku y All Might sigue siendo conmovedora y espectacular. En MediaMarkt podemos encontrar dos figuras del anime y del manga, siendo la primera el funko de All For One, el característico villano, por 15,99 euros y también una figura Funko Pop! de Overhaul por 14,99 euros.

Recordamos que los precios comentados son orientativos, ya que dependiendo de los funkos que elijas en la promoción del 3x2, el precio final puede variar. Además, esto es solo una muestra de todos los funkos del catálogo de MediaMarkt, pero hay muchos más de oferta en el aniversario de la tienda.

