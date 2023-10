Es uno de los animes más taquilleros de la historia y su fantástica edición coleccionista está de oferta en Amazon

No es fácil competir con películas tan atractivas a nivel artístico y sonoro como las del Studio Ghibli, pero dentro de la industria del anime podemos encontrar obras que se han ganado a pulso el reconocimiento por diversos motivos. ' Your name ' es la tercera película más taquillera de la historia, por detrás de ' El viaje de Chihiro ' y de ' Guardianes de la Noche: Tren infinito ', que corona el podio. La obra dirigida por Makoto Shinkai tiene una edición coleccionista muy completa y con un precio relativamente bajo, pero ahora en Amazon la tenemos de oferta por 27,99 euros .

Comprar edición coleccionista de 'Your name' al mejor precio

Después de un tiempo sin unidades disponibles, la edición coleccionista de 'Your name' vuelve a estar disponible en Amazon. El último precio que pudimos ver en la tienda era de 34 euros, pero con una ligera rebaja, ahora la tenemos con un descuento del 18% (6,1 euros al cambio) y se queda por sólo 27,99 euros . El envío es de uno a dos meses, pero también está disponible al mismo precio en El Corte Inglés.

'Your name' ('Kimi no Na wa') destaca por muchos motivos. Lo primero es esa diferencia entre la vida urbana y rural, que vamos viendo cómo se desarrolla paralelamente en una historia donde los dos protagonistas, Taki y Mitsuha, intercambian sus cuerpos en determinadas ocasiones. Pero también es importante destacar su fantástica banda sonora, con piezas que se quedan grabadas en la memoria.

Respecto a la edición coleccionista de Selecta Visión, incluye la propia película en Blu-ray con subtítulos en castellano, diferentes extras con un programa especial de TV, filmografía de Makoto Shinkai y una colección de tráileres en Japonés, castellano y Catalán y un pequeño metraje sobre el doblaje en este último idioma. Además, también viene con dos libros especiales de 40 y 60 páginas respectivamente y un CD con la banda sonora.

Más ofertas

Recuerda que suscribiéndote a Amazon Prime dispones de 30 días de prueba gratis y podrás disfrutar de otros servicios como Prime Video . También puedes probar gratis durante 30 días servicios como Kindle Unlimited o Audible .

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados y pueden reportar un beneficio.

Imagen | CoMix Wave Films, Selecta Visión

En Espinof Selección | Las mejores trilogías en DVD y Blu-ray: desde 'Regreso al futuro' hasta 'El Señor de los Anillos', un repaso a las obras más icónicas del cine

En Espinof | Las 31 mejores películas de animación de la historia