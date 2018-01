'Apaches', la adaptación de la novela de Miguel Sáez Corral llega por fin a Antena 3

En esa tradición de tener series en el cajón durante un mínimo de dos o tres años antes de estrenarlas. Sí, esas que aparecen año a año en nuestros repasos de las series que las cadenas españolas tiene programadas para los siguientes meses. Es el caso de 'Apaches', drama criminal que se anunció por primera vez en 2014, se presentó en los festivales de series a finales de 2015 y Antena 3 la empezó a promocionar para 2016... y nada más supimos.

Pero finalmente Antena 3 ha dedicido sacar de ese cajón de una vez por todas a 'Apaches' y estrenarla el lunes 8 de enero a las 22:30, poniéndola en competición directa contra la décima gala de 'Operación Triunfo 2017' en La 1 y el especial 'Mi casa es la tuya: Gente de Paz' con Bertín Osborne y Paz Padilla en Telecinco.

Basada en la novela homónima de Miguel Sáez Carral, que sirve de productor ejecutivo y jefe de guión de la serie, 'Apaches', nos sitúa en el madrileño barrio de Tetuán en los años 90 para presentar un thriller criminal protagonizado por Miguel (Alberto Ammann) que tras ver cómo su padre ha sido estafado y a punto de perder su vida decide dejar su cómoda vida para recuperar el dinero robado y vengar el destino de su padre.

Para ello contará con su mejor amigo Sastre (Eloy Azorín), que se ha convertido en un pequeño delincuente y con el que empezará a robar joyerías. Por otro lado nos encontramos al Chatarrero (Paco Tous), quien controla el hampa local, Verónica Echegui interpretará a su novia. Completan el reparto Lucía Jiménez, Ingrid García Johnson y Nerea Barrios, entre otros. 'Apaches' constará de una única temporada de doce episodios con historia cerrada, por lo que no nos tenemos que preocupar, en principio, de continuaciones.

Aunque en realidad no debería ser indicativo de nada, el hecho de que 'Apaches' lleve tanto tiempo guardado da mala espina. Sobre todo porque tenemos casos como el de 'El incidente' que terminó siendo uno delos fracasos recientes de Antena 3 en el terreno de la ficción tras haber tardado vida y media en decidir a estrenarla. Espero que esta tardanza sea más por no haber encontrado el hueco preciso en la programación que por que no les ha convencido el resultado.