Bella Ramsey se va a la cárcel antes de la temporada 2 de 'The Last of Us' y cumplirá su "condena" con la protagonista de las últimas temporadas de 'Doctor Who'

Todos los fans de 'The Last of Us' están deseando que sus responsables se pongan manos a la obra con su segunda temporada, pero lo cierto es que todavía habrá que esperar lo suyo para verla. De hecho, Bella Ramsey se va a ir a la cárcel antes de empezar a rodar los nuevos episodios de la serie de HBO par participar en la segunda temporada de 'Condena'.

Protagonizada por Sean Bean y Stephen Graham, 'Condena' fue una de las miniseries más aclamadas de 2021, hasta el punto de que acabó siendo renovada. Eso sí, para su segunda entrega se ha optado por un cambio de escenario, ya que ahora la historia transcurrirá en una cárcel para mujeres a la que llegan tres reclusas que tendrán que adaptarse rápidamente a un entorno hostil, donde se enfrentarán a muchos peligros pero también descubrirán un inesperado sentimiento de comunidad.

El punto de conexión entre ambas temporadas será Siobhan Finneran, la actriz que da vida a la capellán de prisiones Marie-Louise. Por su parte, Ramsey interpretará a Kelsey, una de las tres nuevas reclusas. Las otras dos tendrán los rostros de Jodie Whittaker, la protagonista de las últimas entregas de 'Doctor Who', y Tamara Lawrance ('The Silent Twins').

La segunda temporada de 'Condena' estará dividida en tres episodios y su rodaje comenzará en breve en la ciudad inglesa de Liverpool, por lo que podremos verla antes de la temporada 2 de 'The Last of Us'. Recordemos que la propia Ramsey afirmó hace unas semanas que la grabación de los nuevos episodios de la serie de HBO no arrancará hasta finales de año, así que esto no va a interferir en su regreso como Ellie.

