La brutal épica prehistórica de Tartakovsky vuelve "más pulp e irresistible". La temporada 3 de 'Primal' ya tiene fecha de estreno

Casi cuatro años después de que nos despidiésemos (y prácticamente enterrásemos) al cavernícola conocido como Spear, 'Primal' regresa con su temporada 3. La brutal serie animada de Genndy Tartakovsky lo tiene todo a punto para el estreno de sus nuevos episodios el 12 de enero.

De esta manera, HBO Max promete un arranque de año imprescindible, o por lo menos para el es esto escribe, ya que en enero también veremos (el 19) 'El caballero de los Siete reinos' y la temporada 2 de 'The Pitt' (8 de enero). Fechas de estreno aparte, esta temporada viene con un giro que ya pudimos suponer cuando vimos el tráiler hace un mes.

Immortal Spear

Y es que la temporada 3 arranca con Spear resucitando en una nueva forma. Despojado de su memoria y humanidad, vaga por un mundo brutal y salvaje como una sombra de lo que fue. Pero pronto los ecos de la memoria irán despertando algo en él y se producirá un reencuentro emotivo.

Dice Tartakovsky que en un principio la serie se iba a quedar en las dos temporadas que habíamos visto hasta ahora pero que se le ocurrió «una idea más pulp, más dura y más irresistible.» Tan irresistible que todo el mundo remó a favor para sacar adelante estos nuevos episodios.

«Genndy pensó que la historia lo exigía absolutamente, y tenía razón», asegura el presidente de Adult Swim Michael Ouweleen. Si fuera otro lo pondría en duda, pero en Tartakovsky confío y es que, no sé por qué, viendo las imágenes y el tráiler me ha dado todas las sensaciones que tuve cuando leí por primera vez 'El inmortal Hulk', la estupenda etapa de Al Ewing que tonteaba con el lado más terror del ser de Marvel. A ver qué sale.

