'Castle Rock' renovada: la antología basada en el universo de Stephen King tendrá segunda temporada

'Castle Rock' era probablemente el estreno más esperado por los amantes de las series de televisión de este verano. La serie inspirada en el inquietante universo de Stephen King llegó el pasado 25 de julio de la mano de Hulu y la plataforma no ha querido esperar más para anunciar su renovación por una segunda temporada.

Hulu ha basado su decisión en el hecho de que 'Castle Rock' ha sido la serie original más consumida y con más alcance de la historia de la compañía durante el día de su estreno. Además, ha refrendado ese estupendo arranque colocándose entre los títulos con mejores datos de la cadena durante sus dos primeras semanas disponible para sus clientes.

Creada por Sam Shaw y Dustin Thomason, la primera temporada de 'Castle Rock' está protagonizada por André Holland, Bill Skarsgärd, Sissy Spacek, Melanie Lynskey y Jane Levy, habiéndose estrenado hasta la fecha apenas cinco episodios de los diez de los que consta. Será el 12 de septiembre cuando conozcamos la resolución del misterio, ya que no nos olvidemos de que se trata de una antología.

Ahora habrá que esperar lo suyo hasta conocer detalles sobre por dónde irán los tiros en la segunda temporada, ya que seguro que sus responsables prefieren que no se desvíe la atención de la primera. Por mi parte, aún no he tenido la ocasión de empezar a verla, ¿y vosotros, os está gustando o ha sido una decepción?

