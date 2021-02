'Cobra Kai': la serie de Netflix comienza el rodaje de la temporada 4 y amplía su reparto con dos nuevos fichajes

'Cobra Kai' ha tardado bien poco en convertirse en una de las series estrella de Netflix, primero con la llegada de los episodios que ya había lanzado previamente en YouTube Red y luego con el estreno de la tercera temporada. La noticia ahora es que ya ha arrancado el rodaje de la cuarta y que dos nuevos actores se han sumado a su reparto.

Los recién llegados a 'Cobra Kai' son Dallas Dupree Young y Oona O’Brien. El primero dará vida a Kenny, un chaval que ha sufrido abusos en la escuela y decide probar el karate como medio para defender a sí mismo. Por su parte, O'Brien será Devon, un potencial estudiante de karate que es muy competitivo, aprende rápido y tiene muy mal genio, sobre todo cuando alguien intenta provocarla.

Además, dos viejas conocidas de 'Cobra Kai' pasar a convertirse en miembros del reparto principal. En concreto, Vanessa Rubio como Carmen Diaz, la madre de Miguel e interés romántico Johnny, y Peyton List como Tory Nichols, la némesis de Samantha, tendrán una mayor presencia en la cuarta temporada de la serie.

There's no more time for training. Season 4 is officially underway. pic.twitter.com/t8EfP4Ukpa