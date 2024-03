El creador de 'Nuestra bandera significa muerte' arroja por la borda toda esperanza de que haya temporada 3 y confirma "el fin del camino" para la comedia de piratas de HBO Max

Siguiendo con noticias de series que no seguirán adelante, en esta ocasión tenemos la confirmación de que, efectivamente, no habrá temporada 3 de 'Nuestra bandera significa muerte' (Our Flag Means Death), la comedia de piratas de HBO Max.

Y es que resulta que, desde que se anunció la cancelación el pasado enero, sus productores han estado trabajando para encontrar un nuevo hogar para la tripulación. Una búsqueda de varias semanas (casi dos meses) en las que las negociaciones no han llegado a buen puerto, por lo que toca darse por vencidos.

Así lo ha confirmado David Jenkins, creador y showrunner de la serie en un reciente comunicado en sus redes sociales.

Adiós, Revenge

«Puedo confirmar oficialmente de que hemos llegado al final del camino. Al menos al respecto lo que concierne a esta dulce serie. Después de muchas reuniones de cortesía, conversaciones, etc. resulta que no hay hogar alternativo para nuestra tripulación. Gracias a todos lo que nos habéis enviado fuera con tremendo amor y mimo. Vuestra campaña ha sido notada por toda la industria. Pero más aún, hizo que todos los que trabajamos en esta serie pudiéramos lidiar mejor con la pérdida.»

Inspirada (pobremente) en las aventuras de un aspirante a pirata del siglo XVIII, 'Nuestra bandera significa muerte' seguía a este aristócrata (Rhys Darby) en lo que decide ser un bucanero y capitán de la Revenge. En sus aventuras se topará con el infame Barbanegra, interpretado por Taika Waititi (que también produce la ficción).

El reparto principal contaba, además, con Samson Kayo, Vico Ortiz, Ewen Bremner, Joel Fry, Matthew Maher, Kristian Nairn, Con O’Neill, David Fane, Samba Schutte, Nat Faxon y Leslie Jones, entre otros.

