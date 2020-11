Daredevil vuelve a casa: Marvel recupera el personaje tras finalizar el veto de dos años impuesto por Netflix

Era una mera cuestión de tiempo que Marvel recuperase los derechos de Daredevil, pues cuando Netflix canceló la serie protagonizada por Charlie Cox se supo que Disney no podía hacer nada con el personaje durante dos años por el contrato firmado con Netflix. Ese veto ha llevado a su fin y ahora Marvel puede volver a utilizar Matt Murdock en una serie o película.

Como era de esperar, los fans de la serie 'Daredevil' están intentando que Disney la recupere donde se quedó en Netflix. Charlie Cox, protagonista de la misma, ha sido Trending Topic en Twitter, mientras que Vincent D'Onofrio, inolvidable como Kingpin, no está dudando en mostrar su apoyo a esa decisión en redes sociales.

Eso sí, en Disney todavía no se han pronunciado al respecto, por lo que lo único que queda son meros rumores sobre la posibilidad de que Cox vuelva a ejercer como Daredevil en la tercera aventura de Spider-Man protagoniza por Tom Holland. Eso siempre que podamos llamarlos rumores y no meras especulaciones fruto del deseo de algún fan, porque el rodaje de la película comenzó hace unas semanas y entonces Marvel no podía tocar aún al personaje.

Lo que está claro es que muchos no se han olvidado de la serie que Cox protagonizó durante tres temporadas y que no tuvo un auténtico final. Y es que dos años pueden parecer muchos, pero cuando un título despierta tal pasión es que algo especial tenía.

No obstante, parece poco probable que 'Daredevil' pueda resucitar en Disney+, ya que sospecho que Marvel prefiere tener toda la libertad posible a la hora de diseñar el MCU. Una pena, pero es lo lógico.