'Dr. Death', renovada: habrá temporada 2 de la truculenta antología médica con un nuevo caso que sacudió el Premio Nobel de medicina

Justo cuando se cumple un año de su estreno, hemos sabido que la plataforma Peacock ha encargado una temporada 2 de 'Dr. Death', la interesante (y algo truculenta) antología médica basada en el podcast homónimo. En España la hemos podido ver a través de Starzplay.

De esta manera tendremos un nuevo médico en el centro. Después de indagar en la historia de Christopher Duntch (Joshua Jackson), en esta ocasión conoceremos a Paolo Macchiarini, cirujano encantador cuyas innovadoras operaciones le valieron el sobrenombre del Hombre milagro y supercirujano.

La trama comienza con la llegada de la reportera de investigación Benita Alexander, que en lo que se diluye la línea entre lo profesional y lo personal, empieza a descubrir hasta qué punto está dispuesto a llegar Paolo por guardar sus secretos mientras un grupo de médicos por todo el mundo hacen un número de descubrimientos que ponen en entredicho toda la praxis del cirujano.

La caída del supercirujano

De hecho, en la vida real, el escándalo fue tal que causó el despido de la cúpula directiva del Instituto Karolinska, que alberga al comité que decide el Premio Nobel de Medicina, y la dimisión de Urban Lendahl, secretario general de la Asamblea Nobel después de que este defendiese a Macchiarini. Esta pasada primavera ocurrió en Suecia el juicio al cirujano, que ha sido condenado pero no irá a la cárcel.

De momento no se ha anunciado el reparto para esta nueva temporada. Sí que sabemos que será Ashley Michel Hoban, guionista en la primera, quien se encargue de ejercer de showrunner y guionista principal en estos nuevos episodios mientras Patrick Macmanus ('The Girl from Plainville'), creador de la serie, se limitará a la producción ejecutiva.

En palabras de Hoban:

«Estoy honrada de tener la oportunidad de expandir el universo de Dr. Death con esta historia fascinante. Esta temporada nos hacemos globales para explorar cómo el fallo institucional al proteger pacientes es un problema universa, pero siempre hay héroes luchando por cambiarlo cada día. Estoy impaciente por compartir esta historia de romance, intriga, personajes compleos y, por su puesto, lo cautivador que es 'Dr. Death' con nuestros fans.»