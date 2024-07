Los Dunphy vuelven a su icónico salón en una desilusionante reunión de 'Modern Family'… en forma de anuncio de Whatsapp

Durante 11 años hubo una familia norteamericana que acompañó las cenas, las sobremesas y las tardes de espectadores en todo el mundo. Phil, Gloria o Cameron (a quienes los fans conocerán como parte del equipo de "los soñadores") entre muchos otros miembros de la familia Dunphy ayudaron a hacer de 'Modern Family' una de las grandes sitcom contemporáneas.

11 temporadas en las que también hubo tiempo para crear una legión de fans, ansiosos por ver cualquier nuevo contenido de la serie, o la deseada reunión que todos quieren ver de sus series favoritas. Esa reunión ha llegado y es… contenido, desde luego, pero no el que los fans esperaban. Solo un puñado de los miembros de los Dunphy han vuelto al icónico salón para grabar un anuncio de Whatsapp.

El anuncio muestra a Phil, Claire, Cameron y Mitchell en el salón de Phil y Claire. Cam está haciendo un comentario sobre una foto que ha subido Hayley y cuando Mitchell pregunta por ella a Phil se le escapa "está en el grupo", ante la mirada aterrorizada de los otros. Resulta que Mitchell no está en el grupo por tener un nuevo móvil, tras lo cual un pintor les sugiere que se hagan Whatsapp que vale para todos los teléfonos.

Este anuncio, que sería extraño ver en España por la omnipresencia de Whatsapp en todos los dispositivos móviles independientemente de su marca, sí es relevante en Estados Unidos. Allí está normalizado que la aplicación de mensajería por defecto sea iMessage para todos los que tienen iPhone, segmentando con ello a los usuarios.

La escenita, que aunque corta y meramente promocional es bastante simpática, sirve aun más para acrecentar el hambre por la serie. Se ha recreado el look casi idéntico, y parece que no ha pasado el tiempo por los personajes, que mantienen la misma chispa. Es desilusionante solo contar con cuatro de los intérpretes en un reparto tan grande. Y uno se pregunta si no merecía la pena "tirar la casa por la ventana" ya que te ponías con algo así.

La desilusión de los fans fue inmediata, con reacciones en redes lamentando una oportunidad perdida por algo que se esperaba mucho más grande. La cuestión estaba ahí, encontrarse el anuncio un día en televisión no habría sido tan malo como la acuciante anticipación que hubo durante meses previa a la salida del anuncio, con contenido en Instagram de actores que hacían la bola más grande, como esta story de Jesse Tyler Ferguson (Mitchell) grabando en uno de los clásicos sets.

Lo cierto es que al reparto les ha sido muy complicado reunirse. La serie terminó justo antes de que empezara el Covid y no fue una de esas que se apuntaron a hacer reuniones virtuales. No fue hasta la boda de Sarah Hyland en 2022 cuando pudieron reencontrarse personalmente algunos de ellos, y a finales de 2023 se organizó una reunión propiamente dicha de todo el reparto en la que faltaba Ty Burrell. Claramente el reparto sigue muy unido y con ganas, así que quién sabe si aún podría suceder.

En Espinof | 'Modern Family' y el arte de conservar el equilibrio

En Espinof | Las mejores series de Disney+ en 2024... hasta ahora