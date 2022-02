'La edad dorada' es un gran éxito y tendrá temporada 2: HBO renueva el último bombazo del creador de 'Downton Abbey'

HBO solamente ha necesitado emitir tres episodios de 'La edad dorada' para hacer oficial su renovación por una segunda temporada. Su gran funcionamiento en audiencias, superior al que tenía 'The White Lotus' a estas alturas, seguro que ha sido decisivo para ello.

Protagonizada por Louisa Jacobson, Christine Baranski, Cynthia Nixon, Denée Benton, Morgan Spector y Carrie Coon, 'La edad dorada' nos traslada a finales del siglo XIX para seguir la historia de Marian, quien se muda a Nueva York con tus adineradas tías tras la muerte de su padre.

'La edad dorada' es también la última creación de Julian Fellowes, quien saltó a la fama gracias a 'Downton Abbey', todo un fenómeno que ya veremos si logra igualar aquí. Por ahora va por buen camino, pero todavía falta para que llegue a convertirse en una obsesión para el público.

A most welcome invitation. #GildedAgeHBO is set to return for Season 2. pic.twitter.com/5ZGCYsvLwp