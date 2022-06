"Es épico lo salvaje que es su mente". 'Stranger Things' no sería lo mismo sin los consejos de Winona Ryder y su conocimiento de los años 80

Cuando recreas épocas pasadas en una serie, el trabajo de documentación es muy importante. Algo que saben bien los responsables de 'Stranger Things', que se ambienta en los años 80. Ahora bien, contar con un auténtico icono de las películas ochenteras como Winona Ryder les ha facilitado mucho este proceso.

La actriz Winona Ryder interpreta a Joyce Byers en la serie de Netflix pero también les echa un cable a los Duffer con algunas referencias y detalles para que la representación de la década de los 80 sea todavía más precisa. David Harbour, que interpreta a Hopper, confirma que más de una vez se han modificado guiones gracias a las aportaciones de Ryder:

Ella les dijo cosas como: "En verdad, esta canción es del 85 y la estáis poniendo en el 83". Sabe todos estos pequeños detalles en los que no habían reparado y se han cambiado cosas del guión basándose en eso... Es simplemente épico lo salvaje que es su mente y cómo llega a todos esos rincones.

Winona Ryder es un claro icono de los 80, con películas tan míticas en su filmografía como 'Bitelchús' o 'Escuela de jóvenes asesinos'. Comenzó su carrera con tan solo 15 años y sabe perfectamente lo que es ser una actriz de éxito a muy temprana edad. Por ello, no solo se limita a asesorar en temas de guión sino que también intenta orientar al reparto joven de la serie:

Quiero que los niños entiendan que esto no es lo que suele pasar, es inusual. Siempre les digo: "¡El trabajo es la recompensa!", porque cuando tenía esa edad, era muy difícil disfrutar de los frutos de mi trabajo (...) Esta industria es brutal. Estás trabajando todo el rato y, si quieres tomar un descanso, te dicen: "Si bajas la velocidad, se acabará". Cuando bajas el ritmo, te dicen: "No podrás volver" y al final se queda en: "Ya no eres parte de la conversación". Fue muy duro.